الرأي الآخر

التفكك العربي وتداعيات القرار الاميركي – عماد آل جلال

كما كان متوقعا في الاوساط السياسية والاعلامية اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قراره المستفز بنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى عاصمة اسرائيل الجديدة القدس معترفا بها عاصمة لها بعد ان تاجر معظم رؤساء الولايات المتحدة بالقدس في حملاتهم الانتخابية ولم يجرؤ أي منهم بتنفيذ وعده. الان وبعد ان حصل ما كان متوقعا منه، ماذا يترتب على قرار ترامب ؟.

اولا: الاعتراف بالقدس الشرقية والغربية عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

ثانيا: اخراج ملف القدس من أية عملية تفاوض مستقبلية.

ثالثا: نقل ادارة المقدسات الاسلامية والمسيحية الى سلطات الاحتلال.

رابعا: فتح المجال امام دول العالم لنقل سفاراتها الى المدينة المقدسة.

خامسا: اعادة هيكلة القدس الشرقية اداريا وسكانيا على وفق ضوابط وقوانين سلطات الاحتلال.

بعد الان ما الذي يمكن ان نتوقعه من الحكام العرب والعالم الاسلامي ؟.

ستعقد الاجتماعات وتصدر البيانات الرنانة سواء على مستوى الجامعة العربية أم منظمة المؤتمر الاسلامي، وقد تستدعي بعض الدول السفير الاميركي لتسلمه مذكرة احتجاج، ثم ماذا بعد ؟. ربما تذهب بعض الحكومات لإتخاذ قرارات أبعد من ذلك لكنها لن تكون بحجم الحدث الذي الهب مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان، حتى هذه اللحظة تبدو ردود الفعل خجولة، والرد الشعبي في مرحلة إستيعاب الصدمة ليقول كلمته الفصل، واذا كان هناك من أمل في الرد على قرار ترامب فهو رد الفعل الشعبي الذي يعول عليه لمواجهة وقاحة القرار الاميركي.

ما المطلوب عربيا في هذه اللحظة المفصلية والتاريخية ؟

بدون قيل وقال ينبغي توحيد الصف العربي واختزال خلافات حكامه كلها وتأجيلها الى وقت آخر، الجميع يتطلع الى فلسطين وكيف سيتصرف شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الحرجة حيث تنصب الامال العربية على وحدته ورده الجسور بكل الطرق المتاحة وفي مقدمتها الخروج الى الشارع، وقد تكون ثورة الحجارة التي انهكت العدو الاسرائيلي طوال سنوات بحاجة الان لأذكاء جذوتها أكثر من أي وقت مضى ومقاومة ضم القدس مهما كانت التضحيات. لا شك ان الشعب الفلسطيني هو مشعل الحرية والمقاومة وبدلا من تشتيت جهود ابنائه هنا وهناك تحت ستار الجهاد المزيف لا بد أن يتوحد تحت ظل العلم الفلسطيني، لنستطيع ان نتحدث عن موقف شعبي عربي واسلامي صارم يرد الصاع صاعين للاستهتار الاميركي بمقدرات المسلمين. لقد أختار رونالد ترامب الظرف المناسب الذي خططت له وصنعته الادارة الاميركية لإتخاذ قراره المشؤوم حيث التصدع العربي والحروب المفتعلة وتضارب المصالح الاقتصادية بين الدول العربية وتفكك منظومة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والحروب الاهلية المفتعلة، كل ذلك مهد بالتأكيد للإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وبذلك تخلت اميركا عن دورها كراعية للسلام في المنطقة واصبحت شريكا للأحتلال. الخطورة الان هي فيما سيترتب على هذا القرار بالضد من القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفسطيني، أي أن ماكان قبل الان جزءا من المفاضات بين حكومتي اسرائيل وفلسطين أصبح بعد قرار ترامب خارجه، فلن تقبل حكومة العدو بعد القرار بمناقشة موضوع القدس ولا الاستيطان ولا ادارة المقدسات الاسلامية فيها، إنما ستعد ذلك من الماضي وبحكم المنتهي الصلاحية. اذا كان هناك من شرف عربي وبقايا حياء عند الحكام العرب يجب عليهم أن يتناغموا مع رأي الشارع العربي الملتهب ويكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية والاخلاقية ولديهم خيارات متعددة في مواجهة القرار الاميركي وهي خيارات معروفة للقاصي والداني بإمكانهم استخدامها وبعكسه لن يرحمهم التاريخ ولا الامتين العربية والاسلامية.