الجبوري يبحث مع السلطة القضائية مكافحة الفساد وملف المعتقلين

القضاء: قانون العفو أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشف مجلس القضاء الأعلى عن ان قانون العفو العام اتاح لفاسدين الافلات من العقاب, مؤكدا حاجة البلاد إلى تحديث القوانين التي شرعت في عقود سابقة. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في تصريح امس إن (ما ورد من نصوص في قانون العفو وما رافقتها من سلبيات كان القضاء قد أشار إليها قبل إصداره خلال اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس النواب), واضاف ان (القانون مرر وتم التصويت عليه رغم السلبيات الموجودة فيه والقضاء ملزم بتطبيقه), لافتا الى ان (هناك فاسدين أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية ضدهم وفق القانون ولكنهم شملوا بالعفو الذي شرعه البرلمان).

قانون عقوبات

مؤكداً أن (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 شرع منذ نصف قرن وكان النظام الاجتماعي والإداري والسياسي يختلف عمّا موجود حاليا والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنسجم او تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين عاما), مبينا ان (هناك نصوصا عقابية تفرض غرامات بمقدار مئتي دينار وهذا المبلغ كان قبل خمسين سنة يساوي قيمة عقار في حين لا يساوي حاليا شيئا ومازالت تلك النصوص نافذة في قانون العقوبات والقاضي ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر). من جهة اخرى أدى رئيسيا جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي و هيئة الأشراف القضائي القاضي جاسم العميري اليمين القانونية أمام رئيس المجلس فائق زيدان. وتابع بيرقدار انه (بعد تصويت مجلس النواب على شغل العبيدي لرئاسة جهاز الإدعاء العام والعميري لرئاسة هيئة الاشراف القضائي وصدور المرسوم الجمهوري أدى القاضيان اليمين القانونية أمام زيدان). وفي ديالى دعا النائب عن المحافظة فرات التميمي هيئة النزاهة الى التحقيق في عملية بيع احد المباني الحكومية لوجود شبهات بهدر المليارات من المال العام. واكد التميمي في تصريح امس إن (مبنى نقابات العمال في قضاء بعقوبة مركز المحافظة الذي يعد من أكبر المباني الحكومية ويقع في منطقة ستراتيجية وعلى مساحة واسعة تم بيعه مؤخراً). مشيرا الى ان (عملية بيع المبنى أثارت الاستغراب لذا ندعو الهيئة الى التحرك للتحقيق في عملية البيع لأن حجم المبلغ الذي دفع لشرائه لا يتلاءم مع الأسعار الحالية وهناك شبهات بهدر مليارات من المال العام) على حد تعبيره.

على صعيد اخر بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رئيسي المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود ومجلس القضاء الاعلى فائق الزيدان تعزيز التنسيق المشترك في مكافحة الفساد وملف المعتقلين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري التقى المحمود وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد), مشيرا الى ان (اللقاء تطرق ايضا الى انجاز التشريعات التي تخص القضاء المتعلقة بمكافحة الفساد و المفسدين اضافة إلى بحث عدد من الملفات القضائية), وأكد الجبوري ان (الشعب يتطلع الى سيادة القانون وتطبيقه بمهنية وموضوعية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال مراجعة شاملة لجميع الملفات التي تحقق ذلك).

ملفات عالقة

وتابع البيان ان (الجبوري ناقش ايضا مع الزيدان ابرز التطورات السياسية والملفات المتعلقة بالفساد وحسم ملفات المعتقلين), وقال الجبوري ان (محاربة الفساد مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الاطراف للقضاء على تلك الافة التي اهدرت اموال ومقدرات البلد). من جهة اخرى اعلن المعهد القضائي نتائج القبول للدراسة فيه، مشيرا الى ان عدد الناجحين بلغ ثلاثة وعشرين من أصل عدد الممتحنين البالغ 1059 متقدماً للامتحان.

وقال مدير عام المعهد القاضي هاشم الخفاجي في بيان امس ان (مجلس القضاء أعلن نتائج المتقدمين لامتحان الكفاءة للمعهد القضائي حيث بلغ عدد الطلبة الناجحين 23 طالبا من أصل 1059 طالبا ممتحنا).

لافتا الى (الأحد المقبل موعد لاجراء مقابلة الناجحين لغرض اداء الامتحان الشفهي في مقر المجلس من قبل رئيس وأعضاء مجلس المعهد), مبينا ان (المجلس حدد مدة للاعتراض على نتائج الامتحان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج على الموقع الرسمي للمجلس), وتابع ان (الاعتراضات يمكن تقديمها في مقر المعهد ايضا).