المسعودي: إنتشار الساحات الأهلية عشوائياً يغيّر معالم بعقوبة وجماليتها

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أكد عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي ، ان ( انتشار ساحات الوقوف الاهلية على نطاق واسع وغير منظم في مدينة بعقوبة ، ادى الى تغيير عدد من معالم المدينة وجماليتها).

وقال المسعودي لـ (الزمان ) ، إن ( ساحات وقوف السيارات الاهلية اصبحت تنتشر في شوارع مدينة بعقوبة بشكل غير مسبوق، لدرجة ان العشرات من الاشخاص قاموا بهدم منازل ومحال تجارية وحولوها الى ساحات داخل مركز المدينة بهدف استغلالها لكسب الاموال) .

وأضاف المسعودي ، ان (ظاهرة انتشار تلك الساحات في شوارع بعقوبة بشكل كبير وفوضوي غير منظم ادى الى تغيير معالم اماكن عدة وسيؤدي الى اندثار جمالية المدينة بشكل نهائي ناهيك عن مخاطرها الامنية، في حال بقاء الامر دون اجراءات ) .

استثمار اراض

ودعا عضو مجلس ديالى الجهات ذات العـــــــــلاقة الى (اتخاذ اجراءات تسهم بالحد من انتشار هذه الظاهرة على نطاق اوسع للحفاظ على معالم وجمالية بعقوبة بشكل عام ) ، فيما دعــــــــا المواطنين ايضا الى (استثمار اراضيهم في مشاريع بديلة غيـــر الساحات، كالأسواق والمـــولات التجارية ) .

الى ذلك اطلقت قيادة شرطة محافظة ديالى ، برنامج لا بدانة بعد اليوم في صفوف منتسبيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه لـ ( الزمان ) ، ان ( البرنامج حمل تسمية لا بدانة بعد اليوم والذي هو الاول من نوعه في البلاد ويتضمن ندوات توعية عن خطورة البدانة وتأثيرها على الصحة بالإضافة الى اعطاء المنتسبين البدناء فترة زمنية لتخفيض اوزانهم وبخلافه ستكون هناك عقوبات ) .

واضاف العطيه ، ان ( البدانة مرض وبرنامجنا يهدف الى انقاذ المنتسبين منه، مؤكدا ان اعداد البدناء في صفوف الشرطة بالعشرات وهو ليس ظاهرة ولكن نسعى من خلال البرنامج الى انهاء وجودها ) .