فلكيون يتوقّعون موجات برد شديدة الأيام المقبلة

ثلاث هزات أرضية تضرب حلبجة وبدرة وجلولاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضربت ثلاث هزات أرضية جديدة مناطق بدرة وحلبجة وناحية جلولاء. فيما توقع فلكيون موجات برد شديدة ستضرب المنطقة العربية الايام المقبلة. وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) امس ان(المراصد الزلزالية سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية ارتدادية، الاولى بلغت قوتها 3.0 درجة تبعد 33 كيلو مترا جنوب شرق قضاء بدرة والثانية بلغت قوتها 3.9 درجة تبعد 34 كيو مترا في ناحية جلولاء والأخرى بمقدار 3.4 تبعد 26 كم شمال غرب حلبجة).

أمطار وثلوج

واضاف البيان ان (إقليم كردستان يتعرض الى موجة من الأمطار والثلوج خلال الأيام المقبلة وانخفاضا شديدا في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية)،واوضح ان (مدن الاقليم ستشهد موجة من الامطار وتشهد الاجواء ايضا تساقط الثلوج في المناطق الجبلية)، فيما يكون طقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائماً مع سقوط زخات مطر بعد الظهر وفي الشمالية يكون غائما وممطرا وتساقط ثلوج في المناطق الجبلية وفي الجنوبية صحوا يتحول الى غائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق)، وتابع ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى بين صحو وغائم وإنخفاض في درجات الحرارة وفي الشمالية طقسا غائما مصحوبا بتساقط امطار تشتد بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية وفي الجنوبية غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). وعلى صعيد اخر تحصّن أهالي المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية من موجة البرد بمنازلهم، وخفّت حركة السير في الشوارع والأسواق بشكل لافت، وفضل البعض ارتداء الملابس السميكة، للوقاية من البرد القارس الذي يطلق عليه سكان البادية (برد جويريد)، لتسببه في سقوط ما تبقى من أوراق الأشجار، وجعل الأرض جرداء أدى تمركز موجة سيبريا الباردة التي ضربت المناطق الشمالية أمس إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة على المحافظات، خاصة في الحدود الشمالية، إذ سجلت محافظة طريف السعودية معدلات قياسية لم تصل إليها منذ بداية شتاء هذا العام، بعد أن وصلت إلى درجة واحدة تحت الصفر و3 درجات محسوسة، مسجلة درجات أشد برودة من عواصم أوروبية، مما اضطر السكان إلى البقاء في المنازل . وقالت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الحدودية الشمالية في بيان امس ان (الأهالي في طريف والقرى تحصنوا من موجة البرد بمدافئ نفطية داخل منازلهم، وخفت حركة السير في الشوارع والأسواق بشكل لافت، وفضل البعض ارتداء الالبسة السميكة، التي تعد من أهم الملابس التي تقي من البرد القارس في المنطقة الشمالية).

موجات برد

واضاف ان (من المتوقع وفقا لآراء الفلكيين أن تشهد الفترة المقبلة موجات برد شديدة بين الحين والآخر على المنطقة الشمالية، إذ يدخل موسم الشتاء منعطفه الأول في دورته الفصلية، وقد تشهد الأسابيع المقبلة تجمدا للمياه في الانهر وتكون الصقيع)، وتابع البيان ان (تكون الصقيع على أطراف المدن والأرياف ومنطقة بسيطا الزراعية ومحافظة طبرجل تعد موجة البرد أولى بشائر فصل الشتاء، فيما يطلق عليها سكان البادية – برد جويريد – كونها تتسبب في سقوط ما تبقى من أوراق الأشجار، وتجعل الأرض جرداء، وعادة ما تكون في بداية كانون اول)، ودعا البيان الى (ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة الصادرة من المديرية أثناء استخدام وسائل التدفئة بجميع أنواعها خلال هذه الفترة، التي قد تشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة)، واضاف ان (من أهم إرشادات السلامة المتبعة توفير التهوية اللازمة، واختيار وسائل التدفئة ذات المواصفات العالية والمعتمدة، وعدم استخدام التوصيلات الرديئة، وعدم تركها بالقرب من الأطفال)، مشدداً على أن (تكون وسائل التدفئة في مكان آمن وبعيد عن المواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى الحرص عند استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الفحم والحطب على التهوية الجيدة للمكان الموجودة فيه، والتأكد التام من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم).