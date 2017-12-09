النفط يدشن مجمّع إستثمار الغاز في حقل بدرة بواسط

اللعيبي: المشروع ينتج 300 طن لتلبية حاجة المحافظة

بغداد – شيماء عادل

دشنت وزارة النفط، مجمع استثمار الغاز في حقل بدرة في محافظة واسط بحضور وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الذي زار العراق مؤخرا . وأكد الوزير جبار علي اللعيبي في تصريح امس خلال الافتتاح حرص الوزارة على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وايقاف حرقه نهائياً وتحويله الى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات والأسمدة فضلاً عن توفير كميات كبيرة من الغاز السائل .وأضاف أن (الطاقة التصميمية لهذا المجمع هو أستثمار ومعالجة أكثر من 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز الخام مقسمة على وحدتين انتاجيتين، وأن الانتاج الحالي من الغازالجاف يبلغ أكثر من 40 مليون قدم مكعب قياسي باليوم و من المؤمل أن يتصاعد الى اكثر من 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في العام المقبل 2018)، واوضح اللعيبي انه(يتم تزويد محطة كهرباء الزبيدية في المحافظة بالغازالجاف عبرأنبوب بحجم 18 عقدة ويبلغ طوله 106 كيلومترات تم أنشاؤه لهذا الغرض), واشار الى (أهمية هذا المشروع الذي يخطط لانتاج اكثر من 300 طن من الغاز السائل يغطي حاجة المحافظة ويرفد الفائض منه الانتاج الوطني بكميات جيدة فضلا عن كميات كبيرة من مادة الكبريت، ويبلغ انتاجنا الحالي من الغاز السائل من هذا الحقل اكثر من 140 طناً باليوم، وأن هذا المشروع يعد من المجمعات المتطورة تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات والتكنلوجيا الحديثة).

تطوير حقل

من جانبه قال نوفاك إن (إئتلاف الشركات النفطية التي تقوم بتطوير حقل بدرة النفطي والذي تقوده شركة كاز بروم الروسية تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق زيادة في الانتاج النفطي في الحقل بعد تطويره ليصل الى 85 الف برميل يوميا).

مشيرا الى ( بالعلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وحرص الشركات الروسية على المساهمة والأستثمار في تطوير الحقول النفطية في العراق). فيما أشاد المحافظ محمود عبد الرضا ملا طلال بجهود وزارة النفط وحرصها على تطوير الحقول النفطية في المحافظة من خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية، ومساهمة الوزارة في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في المحافظة والمشاركة المتميزة في حملات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس ان (هذا المشروع في حقل بدرة يشمل أيضا إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تضم 5 وحدات توربينية غازية بطاقة توليدية تبلغ 25 ميكاواط لكل واحدة منها، ومن المؤمل تزويد قضاء بدرة قريباً باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بعد تشغيل هذا المجمع).

انشاء خطوط

واضاف ان (الخطة تشمل أضافة الى ذلك إنشاء خطين أنتاجين للكبريت وبطاقة 300 طن باليوم).وكان اللعيبي قد أقترح على المسؤولين في شركة كازبروم بتقديم الدراسات والمقترحات المطلوبة حول أمكانية توسيع عمليات التطوير لتشمل مناطق زرباطية وجصان القريبتين من حقل بدرة النفطي وفق آليات تعاقد مناسبة يتفق عليها بين الاطراف المعنية، وبما يحقق الأهداف وخطط الوزارة والمصالح والفائدة المشتركة وكذلك أوعز بتشيد مجمع وبناية متكاملة لشركة نفط الوسط على نهر دجلة في مركز المحافظة تضم مقراً للشركة فضلاً عن مركز ثقافي وترفيهي ومتحف نفطي ووجه كذلك بتوسيع مجمع حقل بدرة النفطي بعد أضافة أبنية ومنشات خدمية متكاملة لتكون نواة مدينة نفطية تشيد على الطراز الحديث كما تم تخصيص 63 الف دونم من الأراضي التي منحتها المحافظة لغرض توزيعها قطع اراض سكنية بين العاملين في شركة نفط الوسط.