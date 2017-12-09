كلام أبيض

أين الحكمة من بيت الحكمة؟ – جليل وادي

تروي كتب التاريخ ان سابع خلفاء بني العباس المأمون (ت218هـ) الذي ازدهرت في عصره الحركة العلمية والأدبية أيما ازدهار تأليفا وترجمة، كان يجزل العطاء للمترجمين والمؤلفين كنوع من التحفيز حتى قيل انه يعطي المترجم زنة كل كتاب يترجمه ذهبا،فضلا عن تفضيله العلماء على الوزراء، ومثال ذلك المكانة التي حظي بها العلامة ثمامة بن الأشرس لدى الخليفة والتي فاقت مكانة الوزراء، وأراد له المأمون ان يكون وزيرا، فأعتذر الأشرس بأنه لم ير أحدا تعرض للوزارة وسلمُت حاله ودامت منزلته، فقبل المأمون اعتذاره .

وخصص المتوكل على الله (ت247هـ) لحنين بن اسحاق الذي كان يوصف بينبوع العلم، راتبا شهريا قدره خمسة عشر الف درهم، ووهبه أيضاً ثلاث دور كبيرة من دوره ملكاً خالصاً له ولأولاده من بعده،وقد زودت بكل ما يلزمها من الأثاث، وعينه مديرا لبيت الحكمة ورئيسا للأطباء، ووضع في خدمته أمهر الكتاب والمترجمين .

هذه العناية بأصحاب العلم والأدب تفسر ما بلغته الدولة العربية الاسلامية من منزلة حضارية عظيمة، ودور فاعل ومؤثر في الحضارات الاجنبية المتزامنة واللاحقة ، وكيف أصبحت بغداد قبلة لا تخطئها عين طلبة العلم من شتى أصقاع المعمورة، وهذا ما حدد هوية الامة وشخصيتها وسماتها الاساسية تسامحا مع الآخر وحرية للفكر واعلاء لشأن العلماء بصرف النظر عن عقائدهم وقومياتهم وألوانهم وأبرزهم المسيحي حنين بن اسحاق الذي عاصر المأمون والمتوكل على الله، ومع كثرة الحاسدين ودسائس المتآمرين لهذه الدولة، لكنها لم تقف حائلا دون بلوغها المجد .

حضرتني هذه الشواهد التي مضى عليها قرون ونحن نفاخر بها، عندما أنجزت مراجعة أطروحة دكتوراه من (400) صفحة لأحد الطلبة التي أخذت من وقتي ما يقرب العشرة أيام لغرض تقييمها من الناحية العلمية والفكرية، وما يقتضيه هذا التقييم من توافر الوقت والمزاج المناسبين لكي يكون موضوعيا وبما لا ينال من استحقاق الطالب، وما يشترطه من توقيع تعهد أمام كاتب العدل تتحمل فيه التبعات القانونية الكاملة في حال تضمنها ما يمس السلامة الفكرية والعلمية حتى وان كان سهوا، ربما يسألني أحدكم عن حدود الأجر الذي يتقاضاه الخبير، فأجيبه بأن المبلغ مئة الف دينار، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع الجهد أبدا، وبهذا الصدد اخبرني أحد الأشخاص ان مناقشة ابنته تأخرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وبعد التقصي عن الأمر تبين ان الخبير العلمي يرفض التوقيع على التعهد القانوني لما ينطوي عليه من مسؤولية جسيمة، فاحيلت لخبير آخر، أما في مناقشة الرسائل والأطاريح فأضف لها جهد يوم المناقشة من الصباح الباكر حتى المساء، وربما المبيت في الفنادق اذا كان المناقش من محافظة بعيدة، مع تحمل تكاليف النقل التي تتجاوز في أحيان كثيرة أجر المناقشة التي يستغرق صرفها ما لا يقل عن سنة، وغالبا ما يمتد لسنوات مع ان المبلغ خمس وسبعون الف دينار لرسالة الماجستير، ومائة الف دينار لأطروحة الدكتوراه، ما جعل بعض الاساتذة المرموقين يعتذرون، فتوكل المهمة للمستويات العلمية الأقل . ومع كل ذلك تسعى بعض الأطراف للنيل من رواتب أساتذة الجامعة التي تطول بالمحصلة مكانتهم الاجتماعية التي حظيت باستقرار نسبي في السنوات الأخيرة، مع انها مازالت لا تتناسب مع مكانتهم وعطائهم الحقيقي، وبعضها لا يتساوى مع رواتب كثير من الموظفين في مؤسسات مدنية وأمنية بعينها، لكن الصورة المرسومة في أذهان الناس تشير الى ان أساتذة الجامعة يتقاضون أعلى المرتبات، وهي صورة مجافية للواقع تماما . اؤكد ان المشتغلين الحقيقيين بالعلم والثقافة والأدب وليس الطارئون عليها لا يعني المال لهم شيئا قدر ما يوفره من حياة كريمة لعوائلهم وما يتيحه من حرية للتفرغ لعملهم، والحال هذا لا تستغربوا تراجع المستوى العلمي والثقافي، فالقيمة المعنوية مرهونة بالقيمة المادية، وبالاثنين معا تترسخ المكانة الاجتماعية، وبهذا انتعش بيت الحكمة وليس بغيره.

ديالى