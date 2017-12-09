فلنركن إلى شعبنا

قال الله تبارك وتعالى :

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (113) هود .

ومن مصاديقها ولاتركنوا إلى أستأثروا بكل شيء بالاموال والمناصب والقصور والسيارات الفارهة والسفر إلى الخارج وبناء الامبروطوريات على حساب الناس الفقراء وتركوهم يعيشون في العشوائيات وأحياء الصفيح وتركوا أبناءهم على السواتر يدافعون عن حرمانهم من كل شيء سوى الموت الذي ينتظرهم هناك.

ومن مصاديقها ولاتركنوا إلى الذين جاءوا بالشعارات الفضفاضة بعناوين دينية طائفية وعلمانية وغيرها على أنهم خدام للشعب وحماة للوطن وأول المضحين وآخر المستفيدين وما أن أستقام لهم الأمر حتى بدأوا يخضمون أموال الله خضمة الإبل نبتة الربيع فكان التحسن المعيشي أول مرقاة السلم الذي يبدو لانهاية له ثم توالت المخصصات والمميزات حتى كأن الدنيا صبت عليهم الرفاه والثراء من كل جانب ومكان دون غيرهم من أبناء الشعب الذي ذبحت آماله الصابرة على دكة أنتظار التغير والخلاص.

ومن مصاديقها ولاتركنوا إلى الذين يضحكون عليكم مرات ومرات ما إن يقترب موعد الإنتخابات تجدونهم جاءوا ببطانياتهم وارصدتهم وهداياهم وأبتساماتهم ومواعيدهم وقبل ذلك لم تشاهدوا لهم شخصاً ولا ظلا وكم من محاولة إتصال بهم لحل مشكلة عامة أو تلبية لصالح عام فلا جواب نافع ولاعذر مقنع.

ومن مصاديقها ولاتركنوا إلى الذين منتهزي الفرص وصائدي الفلتات الذين يحسّنون صور أسيادهم الكالحة ويقسمون زورا وبهتاناً على أمانتهم وهم خائنون وعلى صدقهم وهم كاذبين ولأجل فُتَات الاسياد لايردعهم خلق ولايمنعهم ضمير.

ومن مصاديقها ولاتركنوا إلى الفاسدين لأنهم من أبناء المنطقة أو العشيرة تعتقدون أنهم يعاملونكم برد الجميل وتبنون كل امالكم عليهم فلا يمكن إن يحققوا لكم شيئاً إلا من خلال سرقة أشياء الآخرين وربما كان المسروق أخاك في مدينة أخرى أو ابن عمك أو عشيرتك او صديقك أو أبن بلدك الفقير الذي لا حول له قوة. فلنركن جميعنا إلى شعبنا ووطننا.

رسول مهدي الحلو