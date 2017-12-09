العراق يضيّف غرب آسيا للناشئين

بغداد – الزمان

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة اتحاد غرب اسيا، بمنح العراق حق تضييف بطولة غرب اسيا للناشئين 2018.

وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، إن …عمومية اتحاد غربي اسيا، منحت العراق بعد طلب اتحاده حق تضييف بطولة الناشئين للعام المقبل، مطالبة في الوقت ذاته دعم الاتحاد العراقي في مساعيه لرفع الحظر ومفاتحة الاتحاد الدولي للعبة بشان ذلك.

واضاف، ان …عمومية اتحاد غرب اسيا التي انعقدت في العاصمة الاردنية عمان قررت الموافقة على الطلب العراقي باقامة بطولة للناشئين العام المقبل فيما منحت الامارات حق تضييف بطولة الاناث للفئة ذاتها في العام ذاته ايضا.

واشار مسعود الى ان …العراق طالب بدعم مرشحه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي التي ستجري في وقت لاحق.

واضاف مسعود، ان …الاتحاد قدم الشكر الكبير للامير علي بن الحسين، لدعمه الكبير للكرة العراقية وموافقته الفورية على اجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين الاردني والعـــــــــراقي، مما يؤكد عمـــــــق العلاقة بين البلدين.

حاثا الاتحادات الاخرى المنضوية تحت لواء غربي اسيا على …الاقتداء بخطوة الاتحاد الاردني الشقيق، منوها بآن …الاتحاد العراقي قدم التهنئة للاتحاد الكويتي بمناسبة رفع الحظر.

وتابع ان …عمومية غرب اسيا اتخذت ايضا قرارا بالموافقة على اتفاقية تعاون مع الراعي الرسمي للدوري الاسباني لتكون راعية للبطولات المقبلة.

، مبينا ان …قرارا صدر ايضا بان تكون البطولات المقبلة متوافقة مع ايام الفيفا دي.