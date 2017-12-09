الديوانية يكسب والزوراء يكتسح البحري ويعتلي الصدارة

الطلاّب يواجهون الكهرباء اليوم وفريق الحسين يلتقي الجنوب

الناصرية – باسم الركابي

عاد الزوراء بكل الفوائد من البصرة حيث الفوز برباعية نظيفة على البحري في مستهل مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وازعاج جمهور الشرطة بخطف الصدارة بعد النتيجة العريضة وفارق الأهداف الذي قد يبقية متصدرا لغاية الجولة السادسة بفضل زيادة حاصل الأهداف بعد الرباعية النظيفة التي تعاقب على تسجيلها مصطفى جودة د25 و64 وامير صباح 77 واختتمها المتالق مصطفى محمود الذي يسجل هدفه الثالث بنفس الوقت د90 الامر الذي يعكس قوة وانسجام وروحية الفريق من من حيث المستوى والنتائج الجيدة ومهارات اللاعبين التي تظهر بالحالة الافضل عندما مر بالفوز الخامس وقبله الرابع من خارج ملعبه الامر ليؤكد الفريق قوته الي عززها عبر التعاقدات دون ان يتأثر بمن تركه خلال فترة الانتقالات عندما يراه جمهوره يقدم البداية المثالية وقيام اللاعبين بتحقيق النتائج العريضة ذهابا والنتائج الايجابية ومعدلها الواضح عندما حقق الفوز الخامس على التوالي التي مؤكد تظهر نتائج تزيد وترفع من تطلعات التقدم والصراع على لقب الدوري ويامل الانصار ان يتكرر سيناريو الموسم قبل الماضي عندما نجح باسم قاسم في تحقيق الدوري من دون خسارة الامر الذي يتطلع اليه ايوب اوديشيو الذي يقود الفريق بالاتجاه لصحيح ويسير بثبات وقوة ويقدم مباريات عالية وكبيرة من خلال ارتفاع اداء اللاعبين الواضح.

مباريات الذهاب

ويحسب الفوز للفريق الذي يواصل تقديم المستوى الواضح بعد الفوز الثالث ذهابا بعد الاول على كربلاء محققا سبعة اهداف في مباراتين رفع رصيده بهما الى 11 هدفا منحته الصدارة المتوقع ان تبقى عنده الى ما بعد الجولة الحالية بعدما واصل اللاعبين تقديم الاداءالفني العالي والتدرج بزيادة عدد الأهداف عندا تغلب بصعوبة بهدف على الصناعات في مباراة الافتتاح وحقق الاهم عندما قهر الجوية بهدفين لواحد ثم حقق الفوز على الكهرباء بهدف وانتقل الى كربلاء ونجح في اول مهمة خارج الميدان وعاد بفووز كبير بثلاثة اهداف لواحد قبل تحقيق الفوز الكبير على البحري وقهره بين جمهور البصرة في ملعب الزبير الذي شهد على النتيجة التي دعمت مهمة اوديشيو الذي يسير الامور كما يريد وتواصل النوارس التحليق في كل الملاعب وحال لسانها يقول اننا الافضل ولا نريد التوقف في اية محطة كانت يبعد الظهور الجيد في خمس مباريات حقق فيه الحاصل الكامل بفضل اداء اللاعبين الذين لم يتأخروا في تحقيق النتائج التي تاتي بفضل اء وتصرف اللاعبين كما شهدت الجولات الخمس تحولا كبيرا للفريق الذي كان قدحقق لقب السوبر الذي شكل البداية المهمة للفريق والتي عمدت المهمة التي تسير بالاتجاه لصحيح لفريق يلعب بتشكيلة زادت ثقة كما يوجد الدلاء القادرين على احلال اماكن اللاعبين الأساسين كما يدعم الفريق من قاعدة جماهيرية كبيرة كما يظهر الدور الواضح للمدرب في ايجاد الحلول والباحث عن انجاز شخصي من خلال الامور التي تسير بشكل جيد من خلال العلاقة ما بين ال لاعبين والجمهور والادارة والجهاز الفني في علاقة وطدتها أكثر النتائج لتي تسير كما تشتهي تلك الاطراف والحرص على مواصلة تقديم النائج المهمة لتعزيز حالة الاستقرار ودعم مسيرة الفريق في ظل الاداء العالي والقوي والمهم ان يتحسن كما يتمنى ذلك جمهور الفريق لذي يقدم دورا مؤثرا في تحقيق لنتائج للفريق .

وظهرت قوة الزوراء في تقديم الأداء العالي والسيطرة التي ارتفعت وفتحت الطريق لزيادة حاصل الأهداف بعد تسجيل ثلاثة اهداف و هذا شيء مهم يعكسه قوة الفريق وتحقيق الفوز الكبير كما يظهر اكثر وتجانس ومستوى ثابت عبر النتائج وحسم المباريات بثقة كبيرة وعكس جدارته وقوته وعرض مهارات اللاعبين الذين يقدمون مباريات ومستويات متطورة قبل ان تتوطد العلاقة مع الأنصار الذين مؤكد اسعدوا في النتيجة التي تابعوها عبر الهاتف قبل ان تعود للواجهة مرة اخرى مشكلة نقل المباريات بسبب الضائقة المالية التي تمر فيها شبكة الاعلام الامر الذي يامل ان تعالج الامور بين الشبكة والجهة المعنية بالنقل لان عدم نقل المباريات يعني قتل الدوري الذي شهد نجاحا في كل ن تفاصيله في بداية نالت تقدير الكل وغير ذلك يعني الفشل.

روحية الزوراء

ومهم ان يدخل الزوراء بهذه الروحية مباريات الدوري من جانبه يكون البحري قد تلقى الخسارة الثانية بملعبه بعد الاولى من الميناء البصري الدوري الماضي وقبلها ذهابا من الشرطة ليتراجع للمركز العاشر متأثرا بالخسارة المذكورة التي يخشى الفريق ان تستمر تراجع النتائج المشكلة التي عادت لتواجه المهمة وتعرقلها وتجعل منها اكثر صعوبة لان فريق مثل البحري ضمن البقاء عبر الاستفادة من مباريات الارض التي اخذت تعاكسه بقوة ولو انها اتت من الشرطة والميناء والزوراء وقدتكون متوقعة امام الفريق المطالب بالبحث عن الحلول لمواجهة ازمة النتائج والتهديف لمواصلة بدايته المناسبة ولابد من تعزيزها وسيكون الدور على اللاعبين في تقديم المستوى المغاير الذي عليه الفريق رغم انه يمثل مدينة ولادة حيث البصرة التي لازالت مستمرة على تقديم اللاعبين جيل بعد جيل ومؤكد ان الخسارة المذكورة ستدفع جهاز لفريق وادارته في البحث عن مشاكل الخسارة حتى لو جاءت من الزوراء لان العمل والرهان يجب ان يكون عل مباريات الارض التي صحيح ان لفريق حقق فوزين وجمهور البصرة يتفهم امور المشاركة لكن يجب تقديم المستوى ومواجهة المباريات بشكل يحقق الفوائد المرجوة.

خسارة قاسية للميناء

وتعرض الميناء البصرة للهزيمة العريضة والقاسية والغير متوقعة امام العائد للبطولة الديوانية بهدف لثلاثة النتيجة الاولى التي ينجح فيها الديوانية وسط سعادة جمهوره الكبير الذي فرح كثيرا بالفوز الذي جاء على الميناء امام من صاحبه من الانصار الذين خرجوا بغضب على الرغم من فارق النقاط والمستوى ونتائج الجولات الاربع الاخيرة حتى الإمكانات حيث الديوانية بنقطة في الموقع التاسع عشر قبل ان يتقدم ثلاثة مواقع مرة واحدة بفضل الفوز الاول الذي تعاقي على تسجيلها محمد جاسم هدفين وسعيد محمد فيما سجل للميناء باسم محمد ومهم ان يظهر الفريق في وسط جمهوره ويحقق النتيجة المطلوبة بقيادة المدرب الثالث نبيل زكي في اول مهمة له مع الفريق .الديوانية الفريق الذي ضرب الميناء بقوة وألزمه التراجع للموقع السادس تحت انظار فجر إبراهيم الذي سيواجه رفض جمهور الفريق وخشية ان تستمر على بقية مباريات الذهاب وهو الذي لم يلعب فقطالاختبار القوي امام الجوية وفشل في عبوره رغم ظروف اللعب للان وبعدها التعادل مع الكهرباء وحقق فوزا صعبا على كربلاء ما يزيد من مخاوف الأنصار الذين تجرعوا مع اللاعبين وعلى البحري بضربتي جزاء ما يظهر ضعف الهجوم الذي مهم ان يعالج والبحث عن أوراق رابحة.ويرى الانصار صعوبة الامر بعد الهزيمة التي حصلت امامه يصاحبون الفريق في ملعب يتواجد فيها قبل ان يعود بخيبة في وقت تظهر الامور صعبة ليس بوجه المدرب بل اللاعبين الذي كان عليها التعامل مع هكذا فريق من خلال تقديم العروض القوية وعلى فجر البحث عن الحلول الآنية ممثلة في تعزيز صفوف الفريق للعودة لسكة الانتصارات لان القادم أصعب ما يتطلب الظهور بقوة لحسم المباريات وتعديل الموقف و تحسين مستواه ورفع رصيده لانه الفريق المطالب بالظهور الفني العالي وان يقدم مبارياته بأفضل حال ذهابا واياب وفي كل المواجهات ويخشى ان تنعكس الهزيمة على مشاركة الفريق والعلاقة بين اطرافه وقد تضع حدا لمهمة فجر رغم الفريق مر بفترة اعاداد مهمة وتعاقدات لعدد من اللاعبين المعروفين ودخل في وضع مقبول لكنه تقبل الخسارة وبدأت التحديات التي قدتعرقل الامور اكثر وقد تمهدلنتيج الفريق بشكل افضل للمواجهات القادة تحت قيادة المدرب الجديد.

في وقت اسعد جمهور الديوانية الذي تجاوز سيل النتائج السلبية ويبدو ان الميناء سيواجه المشاكل الحقيقية بعد الكبوة المذكورة التي احدثت شرخا في صفوف الميناء الذي لازال يعاني من مباربات الذهاب على عكس ما كان يجري في المواسم الاخيرة حينما يظهر بحال مقبول في مباريات الذهاب في وقت يامل جمهور الديوانية ان تكون نتيجة الفوز على الميناء الانطلاقة الحقيقية بعد الدور الملفت الذي قدمه الفريق في التصفيات ومن خلال دعم جمهوره الكبير لكن الاهم ان يتحول الى النتائج الايجابية بعد اربع نتائج مخيبة وان ياتي التعامل المطلوب من هذه الجولة التي يرى ان تخدم الفريق في استعادة التوازن ومعه جاء الحل الاول تحت انظار جمهوره الذي مل النتائج المخيبة التي توقفت في مهمة لم تكن سهلة قبل ان تعطي زخما للمشاركة والمباريات القادمة بعد ترك سامي بحت للمهمة التي تبدا من الفوز لغالي والثمين الذي جاء بوقته وسط اهتمام جمهور الفريق الذي رحب بتخطي احد الفرق القوية المنافسة.

مواصلة العروض

ويامل ان يواصل الفريق عروضه القوية ويعدل من موقعه في سلم الترتيب وهذه أشياء مهمة ان تظهر في هه الأيام والجولات لالى من الدوري بعد معاناة النتائج في لديوانية وخارجها.

فوز للنفط

وحقق النفط فوزا صعبا بتغلبه على نفط ميسان بهدفين لواحد ليرفع رصيده الى تسع نقاط في الموقع الثالث قيما تجمد رصيد ميسان خمس نقاط في الموقع الثالث عشر.

ولازال النفط يواجه صعوبات في مجمل مبارياته عندما تاخر امام الامانةفي الدور الماضي قبل ان ينقذ الموقف وتعديل النتيجة وخرج بتعادل صعب قبل مواجهة ميسان الذي قدم مستوى عالي وعمل ما في وسعه للعودة بالتعادل الذي بقي يبحث عنه بعدما تقدم النفط بهدف اللاعب رعد فنر د14 محققا الأفضلية والأريحية لفريقه الذي لم يتمكن من الحفاظ عل تقدمه قبل ان ينجح ميسان في العودة بالمباراة للبداية د 62 عن طريق احمد سعد قبل ان ينجح البديل علي قاسم في حسم المهمة لمصلحة النفط عندما سجل هدف الفوز في اخر دقيقة من الوقت ليمنح كامل النقاط لفريقه الذي حقق الفوز الثاني الذي لازال يواجه صعوبة المباريات بسبب تداخلها كما شكا منها المدرب حسن احمد الذي يرى من ضغط المباريات باتت تشكل ضغطا تنعكس على اداء اللاعبين بسبب مواعيد وتداخل المباريات التي تحتاج جهود مضاعفة بهدف تحقيق النتائج المطلوبة عندما لعبت الفرق خمس مباريات في غضون ستة عشر يوما ما زاد من الحمل على اللاعبين في اول شكوى تظهر من المدرب الذي يمتلك مجموعة لاعبين واعدين يأمل وادارة الفريق ان يتمكنوا من انقاذ المهمة التي باتت تواجه التحديات الكبيرة مع انه لم يلعب امام الفرق الكبيرة لكن المهم ان ياتي الفوز على فريق صعب ولم يكن صيدا سهلا كما كان يضن احمد الذي اعترف بعظمة لسانه بقوة ميسان الذي قدم مستوى مهم و كان ممكن ان ينهي فيه المباراة بالتعادل قبل الخسارة التي كان على اللاعبين حماية هدفهم الى ما قبل الوقت الاضافي لان العودة بنقطة من النفط ليس بالامر السهل ولانها تجعل من الامور ان تسير بشكل أفضل بعدا لنقطة التي خطفها من ملعب نفط الجنوب ومهم ان يظهر الفريق بالحالة المذكورة التي كان ينقصها الفوز الذي فرط به في الوقت القاتل إمام امس الحاجة للنقاط لدعم الموقف لان مباريات الذهاب تشكل عقبة امام جميع لفرق لكم مهم ان يظهر ميسان متحفز بعد الفوز على السماوة وتعادله مع الأمانة ونفط الجنوب ويعكس نفسه بقوة من عبر مجموعة لاعبين شباب اغلبهم من ابناء المدينة.

تعادل زاخو والوسط

وتمثل نتيجة التعادل بين زاخو والوسط الفشل لكلاهما حيث زاخو الذي خرج بنقطة بين جمهوره وفي ملعبه بعد ثلاثة ايام من تعادله مع فريق الحسين ليرفع رصيده الى نقطتين بعدان صمد بهدف النقدم الذي سجله د35 الى د55 عندما نجح لاعب الوسط محمد جاسم س من إعادة المباراة للتوازن وتدارك التأخر والخسارة الثالثة بعد الكهرباء والبحري وباتت تشكل مباريات الذهاب التحدي الكبير للفريق الذي يفتقد للاستقرار والانسجام بعد فتح باب الانتقالات لابرز عناصره ليعتمد على لاعبين واعدين للان لم ينجوا في تحقيق الفوز ذهابا والبقاء على مباريات الأرض وهذا لايخدم المهمة التي تظهر مختلفة عن المشاركات الأخيرة التي حقق فيه اشياء ايجابية خصوصا في مباريات الذهاب التي كان يتحكم فيها ونادرا ما يفرط بنقاطها قبل ان يعاني منها اليوم كما تظهر نتائجه التي لاتحتاج الى تعليق.

التعامل مع الامور

وكان الاجدر بلاعبي زاخو التعامل مع الامور وهدف التقدم كلما امكن بسبب ظروف المباراة واللعب التي كانت تحتاج الى تعامل دقيق مع الوقت لانه لايمكن التفريط بنقاط مباراة انت تتحكم فيها ومتقدم على الضيوف وكل شيء يقف لجانبك وتظهر مباريات الارض الاستثناء لمعالجة الامور التي قد تواجه نفس مشاكل الموسم الماضي وكيف جرت الامور وه عملية البقاء التي واجهت صعوبات كبيرة.

مباراتا اليوم

وتختم مباريات الجولة الخامسة اليوم الأحد عندما تقام مباراتين الاولى بين الطلبة والكهرباء والأخرى بين فريق الحسين ونفط الجنوب.

الطلاب يسعون العودة للمستوى المعهود وسكة الانتصارات بعد الخسارة من قبل الغريم الجوية التي صدمت جمهورهم الذي خرج غاضبا لان النتيجة ذهبت النقاط في الدقيقة الاخيرة ما زاد الطين بله في ان تنزف النقاط في لحظات تجعل منهم الانتظار كثير ومتابعة الامور التي تظهر صعبة تحت ضغط النتيجة التي لايمكن قبول لاخرى تحت أي مسوغ كان مع ان المهمة لاتقل صعوبة من مباراة الجوية ولايمكن ان تتوقف حركة الطلاب مرة اخرى ويهدرون النقاط التي تؤثر على تحسين معدل المرحلة الأولى ولان التفريط بنقاط عدد من مباريات سيترك تاثيره على مشاركة الفريق التي بذلت جهود من بداية الموسم لتداركها من خلال البداية لتي يحرص الفريق على ان يظهر متوازن وان يظهر قويا امام الفرق الجماهيرية لانها هي من تعكس أهمية الفريق الذي يمتلك عناصر بين الخبرة والشباب لكنه للان لم تظهر ما يجب بعد نتائج ضعيفة حيث خسارتين وفوزين ما يجعل منه ان يكون فعال ومتحفز وتقديم العروض التي تليق بالفريق المطالب بتحسين الأداء والنتائج والموقف في سلم الترتيب عندما يتواجد في الموقع التاسع بست نقاط الأمر الذي يدفع بلاعبي الفريق الى تقديم لعمل المهم.من جانبه يظهر الكهرباء في وضع مقبول بعد فوز وتعادلين وخسارة وقدم بداية مهمة يام العودة لسكة النتائج و الانتصارات ولايريد الابتعاد عنها والقيام بالدور المطلوب عبر مجموعة اللاعبين الذين قدموا مستويات مهمة ولان مباراة اليوم تشكل تحد للمدرب علي عطية الذي يكون قد عالج الامور انطلاقا من أهمية المباراة التي يتطلع إليها الفريق برغبة من اجل تحقيق الفو زالمهم لان تخطي الطلاب له قيمة امام فريق اعاد ترتيب اواراقه من قبل بداية الموسم واستفاد من وجود المدرب المستمر من الموسم الماضي بعد ترتيب الامور وجعل الكهرباء تعمل بشكل افضل من الفترات الماضية ويرى نفسه في الوضع المقبول في مواجهة يريد ان يكشف عن قوته وطموحاته تحت انظار جمهور الطلاب الذي سيحضر وكله امل ان يقوم لاعبو فريقهم بالدور المطلوب وان يكونوا اكثر عطاء وتجنب صعقة الكهرباء المتوقعة عبر ما يبيته عطية.

فريقا الحسين والجنوب

ويستقبل فريق الحسين بخمس نقاط نفط الجنوب باربع نقاط بملعبه اليوم وسط تطلعات تحقيق النتيجة المطلوبة التي يخطط لها جهازه الفني الذي يقوده هادي مطنش في بداية مهمة عندما حقق الفوز العريض على الديوانية والتعادل في مباراتين ويسعى الى النتيجة الايجابية التي حضر لها عبر مجموعة شباب تسعى مواصلة تقديم العروض الفنية المطلوبة والتعامل مع النتيجة عبر الوضع المتاخر لنفط الجنوب بعد خسارة الحدود ونفط ميسان بملعبه وسبق وان خسر اولى مباريات الذهاب ما اضعف من دوره في المنافسة التي كان على اللاعبين ان يحققوا مصلحة الفريق عبر مباريات الارض التي مهم ان تصب لخدمة مشاركة الفريق المتوقع ان يواجه صعوبات في ظل المستوى المتطور لاصحاب الارض الذين يمرون في افضل وضع فني.