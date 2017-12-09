الجماهير العربية يد واحدة في مونديال الأندية

{ ابوظبي – وكالات: لم يكن الحضور الجماهيري طاغيًا على عكس المتوقع في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، عندما فاز الجزيرة 1-صفر على أوكلاند سيتي مما أثار انتقادات داخل الوسط الرياضي في الإمارات. وكان عدد الحاضرين أقل من 4300 شخصًا بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين يوم الأربعاء الماضي، ونقل نادي الجزيرة عبر حسابه في تويتر، فيديو من قناة أبوظبي الرياضية يشير إلى بيع 20 ألف تذكرة تقريبًا لحضور مباراة أوراوا، كما ستوفر إدارة النادي قسطًا من التذاكر لتوزيعها على الجماهير عند بوابة الملعب. وسيشهد الملعب مباراتين متتاليتين في دور الثمانية، حيث يلعب الوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا ضد باتشوكا المكسيكي بطل الأوقيانوس قبل أن يلتقي الجزيرة مع أوراوا. وبهذه المناسبة؛ أطلق المغربي مبارك بوصوفة لاعب وسط الجزيرة، حملة تدعو جماهير المغرب والإمارات للتكاتف والبقاء في المدرجات لتشجيع الفريقين العربيين خلال مباراتي الغد. كانت جماهير مغربية احتشدت بحماس في أول مران للوداد في أبوظبي، ما أبهر المدرب الحسين عموتة. وقال عموتة للصحفيين، اول امس الجمعة: لم أجد مثل هذه الحفاوة والتشجيع الحماسي، منذ توجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا.