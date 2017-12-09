الإدارة العامة التعاونية والبيروقراطية التمثيلية – منى حيدر الطائي

على مدى العقود العديدة الماضية , كشفت الأبحاث المتعلقة بطبيعة الإدارة العامة التعاونية عن دروس مهمة ومفيدة لفهم التعاون بين الحكومة ومنظماتها العامة , ونظراً للطابع الواسع الانتشار للشبكات في تقديم الخدمات العامة حديثاً OToole, 2015 فقد ازدادت الدراسات المتعلقة بالتعاون وبشكل متكرر . وشملت عدداً من مجالات السياسات , بما في ذلك الخدمات الصحية والبشرية والتعليم وإدارة الأزمات والتنمية الاقتصادية . وغيرها من الخدمات الإنسانية الأخرى المختلفة , ورغم أن هذا الأسلوب في الإدارة والحكم سيؤدي إلى النتائج المرجوة , إلا أنه يعتبر مسألة تجريبية منحتها الدراسات أهتماماً كبيراً .

مفاهيم اساسية

أن المقصود من ” التعاون ” يفتقر إلى الوضوح المفاهيمي في الدراسات , لذا ينبغي إلقاء الضوء عليه بوصفه أحد المفاهيم الاساسية في الإدارة العامة حالياً , وقد استخدمت مصطلحات مثل الشبكات وإنشاء الشبكات والتعاون والحكم من طرف ثالث وإدارة العقود بالتبادل لوصف ظواهر مماثلة , ولكنها متباينة ويعرف أوليري وغيرارد وبينغهام الإدارة العامة التعاونية في عدد خاص من مجلة الإدارة العامة على أنها ” عملية تيسير وتشغيل ترتيبات تنظيمية متعددة لحل المشكلات التي لا يمكن حلها من قبل منظمات فردية ” 2006 :7 وفي استعراض للدراسات المتعلقة بالحوكمة التعاونية يقدم كل من أنسيل وغاش تعريفاً أكثر شمولاً حيث وصفا التعاون بأنه ” التنظيم المسيطر , الذي تشارك فيه منظمة عامة واحدة أو أكثر مباشرة مع أصحاب المصلحة غير الحكوميين في عملية إتخاذ القرارات الجماعية التي تكون رسمية وموجهة نحو توافق الآراء والتداولية وتهدف إلى صنع أو تنفيذ السياسة العامة أو إدارة البرامج العامة أو الأصول .2007 :544

وتنوع هذه التعريفات يبين مدى تعقد الموضوع كما يبين بعض المعلومات المفيدة عن الغرض الذي تؤديه الشراكات بين القطاعات أو الشراكات الحكومية الدولية في تحسين نتائج السياسات والبرامج , وعلى النقيض من ذلك فأن التعاون يكون أكثر من مجرد تفاعل بين جهتين او أكثر من الجهات الفاعلة لحل مشكلة مشتركة , بل أنه تبادل للأفكار التي تتم في علاقة من الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل , وهناك من يعرف التعاون [بوصفه ” أي نشاط مشترك بين جهتين أو أكثر من الجهان الفاعلة يتم تصميمه لمعالجة مشكلة لا يمكن أن تحلها منظمة مؤسسة واحدة فقط . وقد ركزت مجموعات كبيرة من العمل بشأن هيكل وفعالية هذه الترتيبات في حقل الإدارة العامة التعاونية Nabatchi and Bingham,2012 وفي استعراض لأكثر من 130″” حالة من الحوكمة التعاونية في الولايات المتحدة . حدد كل من أنسيل وغاش عدة عوامل هامة لبناء ترتيبات تعاونية ناجحة بما في ذلك وجود حوافز لإغراء اصحاب المصلحة للمشاركة وتحقيق توازن متساو في القوة والموارد بين المشاركين لبناء الثقة والمشاركة في تسوية الانضمام إلى العملية .

صحة مجتمعية

والقيادة القوية وقواعد المشاركة المطبقة بقوة , ويرى كل من ميلوارد وبروفان في بحثهما المقدم عن شبكات الصحة المجتمعية أن الترتيبات التنظيمية المشتركة تكون أكثر فعالية عندما يتم دمجها حول مؤسسة اساسية أكثر من الهياكل اللامركزية علاوة على ذلك وجد في النموذج الرسمي للإدارة المقدم من ماير وأوتول تأثيرات إيجابية لسلوك الشبكات سلوك العاملين داخل المؤسسات وهذا يظهر سلوك الشبكات لزيادة تأثير الموارد والحد من تأثيرالقيود على المنظمات مما يساعد المنظمات على تحقيق أهداف أكثر كفاءة وفعالية مما لو كانت وحدها وكل هذه العوامل تؤدي دوراً مهماً في نجاح الشراكات المتعددة المنظمات . وقد وضع العلماء قواعد لكيفية تأثير الشبكات على الأداء من البحوث التي أجريت كان البحث الذي حدد العوامل التي تدفع الموظفين العموميين إلى التعاون وكانت نظرية الاعتماد على الموارد مؤثرة بشكل خاص في هذا المجال والتي تفترض أن المنظمات العامة لا تهيمن ولاتسيطر على موارد كافية لتظل قائمة بذاتها لذلك يجب على مديري المنظمات العامة السعي للحصول على موارد أضافية من البيئة الخارجية من أجل تحقيق أهداف المنظمة بفعالية ويجبر ذلك الجهات الفاعلة على أنشاء علاقات غير متماثلة مع المنظمات التي تسيطر على حصة كبرى من الموارد ومن ثم يكون لها تأثير أكبر في الترتيبات التعاونية , من جانب آخر كانت هناك دراسات أخرى ركزت على موانع التعاون منها تأثير أرتفاع تكاليف المعاملات في تثبيط المديرين عن إشراك بعض الجهات الفاعلة في البيئة الخارجية , ووفقا لألدريج 1979 فإن التشابه في نظم القيم والمعتقدات يجعل تشكيل الشراكات الحكومية الدولية أقوى وأكثر أستقراراً , فأنظمة الاعتقاد الشائعة التي تتكون من قواعد وقيم ونظرة عالمية مشتركة هي ما يشير إليه كل من ساباتير وجينكينز سميث بأعتباره اللاعب الأساسي الذي يربط الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في الشبكة . ويمكن تطبيق هذا المنطق لفهم كيفية عمل الهوية المشتركة والمعتقدات الأساسية لتعزيز الشراكات التعاونية بين المنظمات العامة والمنظمات في البيئة الخارجية والمساعدة في مواجهة المشاكل الاجتماعية . المعقدة والصعبة التي لا يمكن حلها أو يتعذر حلها بسهولة على منظمة واحدة . لقد أدت البحوث حول العلاقات التكاملية الثنائية في البيئات التعاونية ,غلى بيان أهمية المصالح المشتركة في تيسير التعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة المرتبطة بالشبكات , والمعروفة بتأثيرات تبادل الخصائص المشتركة هوموفيليا هذه النظرية البارزة في تحليل الشبكات الاجتماعية تشير إلى أن المنظمات أو الجهات الفاعلة ذات الخصائص المماثلة ستكون أكثر عرضة للتفاعل والتعاون من المنظمات والجهات الفاعلة التي تكون أقل تشابهاً Lubell,2007 : , وتساعد مثل هذه التشابهات على تسهيل قدر أكبر من الثقة . وتخفيض تكاليف المعاملات . حيث يتقاسم المشاركون تفضيلات السياسات والأهداف والقيم المنسقة التي تسهل العلاقات التعاونية .