معادلات الحرب والسلم – جاسم مراد

من يتابع الوضع في المنطقة ، يخرج باستنتاج بان لغة الحوار لمعالجة الخلافات ، باتت في ادنى مستوياتها، وان لغة التجاذبات الحادة ، وتلك التي تسعى لترجيح الصراعات ، احتلت مستويات عالية ، ليس في منطقتنا العربية والاقليمية فحسب ، وإنما تشترك فيها وترغب لهذا التصعيد دول كبرى في المحيط العا لمي ، بدوافع بعضها تمليه شركات وكارتلات كبرى ، لكون الصراع يزيد من حركة ماكنات التصنيع للسلاح في تلك الدول، والبعض الاخر له عداء تاريخي في المنطقة وهو بالضرورة لم يخسر شيئا عندما تظلم وتدمر شعوب المنطقة وفي مقدمة تلك الاجنحة اسرائيل والاجهزة المخابراتية المستفيدة من تلك الكارتلات ودول المال المتراكم .

من تابع خطاب التنصيب للرئيس الايراني روحاني بحضور مائة شخصية ودولة ، يستطيع ان يتلمس بان ايران رغم الضغط الاقليمي والدولي عليها ، فهي لازالت تعالج الاختلافات مع بعض الدول العربية والدولية بعقلانية سياسية ، وادارة الازمات بينها وبين تلك الاطراف والدول بروحية الحوار لتفاعل المصالح والسياسات لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مهاوي الردى .

فيؤكد الشيخ العقلاني والدبلوماسي المناور في حفل تنصيبه الثاني لرئاسة ايران ، بان كل دول المنطقة مسؤولة عن امنها واستقرارها ، وهذا يتحقق بالحوار ، في حين نلاحظ لدى اطراف ودول في المنطقة وفي امريكا عمليات رفض للحوار وتصعيد لكل العوامل التي تجعل المنطقة في حالة تشنج ومواجهة .

مصلحة الدولة

المنطقة هي اشبه ببرميل بارود فإي شعلة لهذا البرميل يحرق المنطقة برمتها ، والجميع يدرك ذلك ، وبنفس الوقت يدرك مامن مصلحة دولة من دول المنطقة أن يشعل ذلك البرميل ، لذلك نشعر بان الكثير من الدول والشخصيات المؤثرة في صناعة القرارات لن يسمح بان النزق السياسي وطفولية اللعب بالنار تدفع في الخلافات الى ابعد مدى .

حتى الامريكان الذين يدفعون باتجاهات التصعيد والحصار ضد ايران وبعض اطراف المنطقة ، يدركون ليس مصالح الوجود والمصالح الامريكية الاستراتيجية بان تكون هدفا في هذه الخلافات ، صحيح ان الرئاسة الامريكية الجديدة ، تقف ضد الاتفاق النووي بين ايران من جهة واوربا وامريكا من الجهة المقابلة ، لكن هذا الضد لم يتحول الى الاعلان برفض الاتفاق ، وكل مايجري هو تهديدات وتحركات هامشية على اطراف الاتفاق ولم تمس جوهره ، واوربا مجتمعة راضية لهذا الاتفاق ومقتنعة بسياسات الالتزام به من الطرف الايراني ، كما انه اصبح وثيقة دولية من قبل مجلس الامن والامم المتحدة ، ولذلك كل مايجري من مواقف امريكية متشنجة لايعدو كونه الضغط باتجاه اخر ونقصد به انتاج ايران من الصواريخ البالستية ، وهذا لانعـــــــــتقد بان ايران تتسامح الاضرار به ، لانه تعتبره احد الضمانات الدفاعية.

سياسة التصعيد

ان سياسات التصعيد لاتمس وضع الاصابع على الزناد ، وان السلام والعلاقات بين دول المنطقة وان تاخر بعض الشيء ، فانه هو المرجح على ماسواه ، فالانظمة العربية المتخوفة من التدخل الايراني فيها ، ومن بعض الاطراف المسلحة القريبة من حدودها ، يمكن لذلك ان يعالج بالحوار ، لكون لاسبيل للخلافات والتناقضات بين الدول سوى الحوار ، فإيران ليست دولة طارئة وإنما هي تاريخ جغرافي وسياسي وثقافي في عموم المنطقة فليس باستطاعة احد وقف ذلك وابعاده ، ولدول العربية المحيطة بإيران وتلك المتخوفة من سياساتها ، لاتستطيع ايران التلاعب بحواضرها ، وهي دول لها تاريخها وثقافاتها وعلاقاتها بالمنطقة ودول العالم ، لذلك فان تسوية المختلف عليه يجب ان يستند على تلك العلاقات التاريخية ويسوى بالحوار .نعتقد بان معادلة السلم في الخلافات القائمة هي المرجحة على الحرب والصراع إذ كان ذلك بين امريكا وايران، او بين ايران وبعض الدول العربية ، فدعوة شيخ ايران الهادئ السيد روحاني للحوار وتصفية الخلافات والاجابة على الاسئلة القلقة من التدخل الايراني في شؤونها ، هي بالضرورة تشكل مرحلة جديدة ، وان بعض دول الخليج التي لها علاقات مع ايران ستلعب دورا في ذلك.

فالمملكة العربية السعودية لاتريد للخلافات ان تصل لمرحلة التقاطع ، ولاتريد ان تبقى منطقة الخليج متوترة غير مستقرة ، فهي مسؤولة عن تحقيق السلام ، مثلما مسؤولة عن تهدئة الصراعات ، ونشعر بان الازمات إذا كانت في بعض مناطق التوتر ، او بين بعض الدول الخليجية وايران ستفكك ، ولاسيما إن سوريا قد انجزت الكثير من حربها ضد الارهاب وبات التعامل مع الدولة برئاسة السيد بشار الاسد هو المخرج لتلك للازمة والعنصر الحاسم لوأد الارهاب في بلاد الشام ، والعراق حقق انتصارات فعلية ضد الارهاب ، والحرب في اليمن لم تعد مجدية سوى الدمار لهذا البلد ، وبما إن الجميع يخشى الان الارهاب ، فالسبيل لمعالجة ذلك هو التوافق على البدء بالحوارات ، بالواسطة أو بالمباشر ، فانه سيحدث لانه لاسبيل ولامخرج غيره .