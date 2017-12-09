آكلو لحم الشهداء – شامل حمد الله

ينشط التنظير للحكومات على اعتبار القتلى الذين يمتثلون لواجبتها شهداء، على الاقل في الحقوق التي تترتب لعوائلهم من الوارثين الاقرب، وكذلك تقول الحركات السياسية التي يسقط بعض انصارها خلال المواجهة مع السلطة، لاحقا ان وصل الحزب المعارض للسلطة، يصنف شهداء الحكومة على انهم قتلى الطاعة، وقتلاه هو يكونون في الجنة مع امتيازات ومجاملات لها قوة القانون تكفي لتمكين الاحياء من الابناء بالحصول على مواقع تحظى بالرعاية” لخاطر الشهيد”!

قلة من ابناء” الشهداء” شرفوا اباءهم يوم تمكنوا استحقاقا او بالمكر من الوصول لموقع، فبسبب دماء قديمة يسرح كثيرون من حملة الامتياز هذا ويمرح على حساب مرافق الدولة، وتتحول علاقة مجاملات القائد الى ضريبة باطلة الاداء يعيشها الموظف والمراجع والمفترض الاستفادة من المرفق، والسبب ان قريب الشهيد يتخذ من الاسم درعا لتغطية التهور الذي يبدر منه في قيادة المرفق، اداريا وماليا وفكرا!

المعتقد ان الشهيد السياسي قاتل بسلاح او صمد في جلسات تحقيق في مواجهة نظام لا يستحق البقاء، فاذا ما تصرف القريب الحي المتمتع بحصانة شهيده بنفس سلوك النظام الذي قتل القريب فهذا يعني اما شبها بين النظامين او بين شخصين في نظامين متناحرين.

لنفترض ولتقريب الصورة ان “ا” هو الشهيد ايام نظام “ص” وان “س” هو قريب الشهيد، فاذا تمكن هذا القريب ان يصل بشرف لموقعه او بترشيح من حزب الشهيد اسلاميا ام لا، فعليه ان لا يجلب الشتم والسباب لمن سلطه على الناس، فعفة اليد عن السرقة والتزوير واخفاء الحق يجب ان تكون بعيدة عن ممارساته، وكذلك امكانياته في ادارة مرفق الدولة على اساس مهني، عدا هذا فمزارع وشركات الجماعة كثيرة ومن الممكن العطف على من هم ليسوا اختيارا موفقا للعمل الرسمي، ان يعينونهم في شـــــــركاتهم الخاصة لا ان يجري مكافئتـــهم بموقع للدولة، لانهم ببساطة جلبوا السباب والشتائم لكم وللسياسة التي اتت بكم والانكى من ذلك لضحايا صعدوا بسببهم!