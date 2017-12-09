تسعيرة الكهرباء – حسين علي الحمداني

الكهرباء إن غابت عن البيوت تكون ضجة، وإن جاءت ضجة كبرى لأن هنالك قائمةيجب أن تدفع، الحكومة وكل الحكومات السابقة فشلت في حل مشكلة الكهرباء ولا نبالغ بالقول إن هنالك من هو مستفيد من الكهرباء وموازنتها التي يقال إنها تضاهي موازنة دول عديدة وما صرف عليها من مبالغ كان يمكن أن يجعل الكهرباء في العراق فوق مستوى الطموح.

وعلينا أن نعترف أيضا إن نسبة من يدفع قائمة الكهرباء قليلة جدا والباقي لا يدفع القائمة بدليل هنالك عجز حكومي في استيفاء الأجور وهذه حالة ربما غير موجودة في دول أخرى، قد يقول البعض من لا يدفع قائمة الكهرباء تقطع عنه، لكن هل يتمكن موظف كهرباء من قطعها عن بيت من البيوت؟ الجواب لا يمكنه ذلك ولن يتمكن من فرض ذلك مهما كان لأسباب عديدة أبرزها بالتأكيد إن هنالك من يعيده بعد دقائق.

ونحن ومنذ التغيير عام 2003 سادت لدينا ثقافة أخذ الحقوق دون التفكير بأداء الواجبات وحتى الحكومات التي تشكلت ما بعد 2003 كانت تتناغم بشكل وبآخر مع المواطن في التغاضي عن الواجبات وهذا ناجم عن إن الموارد المتحققة من واردات النفط كانت عالية جدا لدرجة أن الحكومة لم تكن شديدة في (جباية أموالها)،(متساهلة) مع المخالفين،حريصة على عدم (زعل المواطن) ومن ثم اعتاد المواطن على هذا الأسلوب ولم يتخيل في يوم ما أنه سيدفع قائمة الكهرباء أو أجور الماء الصافي.

وبسبب انخفاض أسعار النفط ثمة إجراءات اتخذتها الدولة من أجل توفير موارد مالية للخزينة الاتحادية وبالتأكيد ستقوم بتحصيل ما لها من(حقوق) لدى المواطن سواء عبر قائمة الكهرباء أو ضرائب أو غيرها.

وهذا متبع في أغلب الدول والتي بعضها يفرض رسوماً على مرور السيارات في الطرق الخارجية عبر بوابات الكترونية من أجل إدامة هذه الطرق وصلاحيتها المستمرة،وهنالك دول أخرى تفرض(كارتات كهرباء) وهي دول متقدمة وليست فقيرة ،لكن الترشيد مطلوب في كل شيء. وما أن بدأت ما تسمى بخصخصة قوائم الكهرباء علت ألأصوات ضدها رغم إن هذا مطبق في الهاتف النقال ومطبق أيضا في (المولدات ألأهلية) ومطبق في المدارس الأهلية لكن لا أدري لماذا نتذمر عندما تريد الدولة أن تأخذ حقوقها من المواطن ،ونجد الجميع يتباكى على (الفقير) كيف سيدفع فاتورة الكهرباء !!رغم إن الحكومة تؤكد إن هنالك عمليات دعم كبير هذا من جانب ومن جانب آخر إن(الفقير)لا يصرف كهرباء كثيرة وبالتالي فاتورته قليلة،وعلينا أن نسأل أيضا من يدفع فاتورة الهاتف النقال للفقير؟ علينا أن ندرك إننا في مجتمع رأسمالي وقد غادرنا الاشتراكية منذ سنوات طويلة، والخصخصة أحد جوانب القضاء على الفساد في العراق. وربما يتصور البعض إنني مع هذه (التسعيرة) وأدافع عنها،الصحيح إنني مع القانون الذي يمنحني حقوقي وأؤدي من خلاله واجباتي،وهو الأمر الذي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع وأن نعيد النظر في داخلنا لمفهوم الحقوق والواجبات بالشكل الصحيح.