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أول مكتبة في التاريخ – فيصل جاسم العايش

قبل ان يولد السيد المسيح بسبعة قرون تقريباً ولد آشور بانيبال (ولد عام 685 ق. م) كما تذكر ذلك المصادر التاريخية ، وهو حفيد الملك سنحاريب ، رمز آشوري من رموز حضارتنا الرافدينية ذو عقلية فذة بحثت في المجاهيل وأســـــست لرؤية حضارية قل نظيرها في ذلك الزمان ، فهو منذ إعتلى سدة الحكم اولى اهتماماً واسعاً بالانجازات السلمية المدنية ولعل أبرزها تلك المكتبة التي تنسب إليه ابرز إنجازات حضارة وادي الرافدين والحق بها عدداً من المدارس لتعليم الصبية الصغار المعارف والعلوم التي كانت سائدة يومئذ ، حيث لم تكن سوى ألواح الطين المفخورة مادة وحيدة للدرس وللكتابة وقد امتلأت جدران المكتبة بها وثم عدّها من قبل الآثاريين والمؤرخين الاساس الاول لعلم المكتبات فهرسة وتصنيفاً وجمعاً حسب موضوعاتها في اماكن خاصة بكل حقل من حقول العلم والمعرفة التي كانت سائدة آ نذاك !.

لقد نقل عالم الآثار البريطاني في قضية الاستعمار الانكليزي لبلاد وادي الرافدين أغلب موجودات هذه المكتبة التي عثر عليها المنقبون الآثاريون الى انكلترا ، وهي ما زالت محفوظة في متاحفها التاريخية لتشير الى حضارة عظيمة كانت سائدة في ارض السواد كما كان المؤرخون يسمون بلادنا ، وكان هذا العالم الآثاري والمنقب في التراب والحجر اسمه اوستن لايارد ، ويبدو انه استطاع استخلاصها من حريق كاد يطيح بها ويحيلها الى تراب محترق ، ولقد ظلت هذه المكتبة نبراساً في مجال ترتيب خزنها لمكتبات لاحقة اخرى في اماكن متعددة من عالمنا هذا الذي يدين بالفضل لحنكة وعبقرية آشور نانيبال الذي وعى منذ استلامه الحكم ان الامم انما تقاد بالمعرفة والعلوم وبإنتهاج طريق الوعي وصولاً الى تحقيق الفرادة والتنوع المعرفي .

انه احد من اجدادنا البررة والعارفين وممن تهيأت لهم السبل الكفيلة بتحقيق الذات عبر وسائل التعليم من خلال فتح المدارس للاطفال وتعليمهم القراءة والكتابة بدل الانشغال بالحروب وصناعة الاسلحة !.

ان علوم المكتبات في زماننا الحاضر بما هي عليه من تطورات تقنية من صناعة الورق بادئ الامر الى الطباعة الرقمية تدين اول ما تدين الى هذا الحاكم العراقي الذي زرع بذرة المعرفة في ربوعنا قبل آلاف السنين .