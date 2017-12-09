الأمم المتحدة: قانون الأحوال الشخصية إنتكاسة وتهديد للطفولة في العراق

شباب وناشطون يناقشون مناهضة العنف وسبل بناء السلام

بغداد – رحيم الشمري

بغداد – داليا احمد

أقام منتدى يطلق على نفسه اسم الاجتماعي العراقي فعاليات متنوعة ضمن برنامج الموسم الرابع بعنوان (عراق اخر ممكن للسلام والتسامح) ، تجاوزت أربعين ورشة وجلسة وعرضا لشباب ومنظمات مدنية وناشطين، ومنها انطلق مهرجان مارثون ونشاطات رياضية ضد العنف في شارع وحدائق ابي نؤاس ببغداد .

وقالت عضوة اللجنة الوطنية للمنتدى جنان صليوه في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الموسم الرابع للبرنامج تضمن ورشا وجلسات نقاش وبحجم مشاركة كبير وتنوعت فعالياته، وأخذت بالتطور موسما بعد اخر ليصل عدد المساهمين لأكثر من 70 جهة مشاركة ما بين منظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات عمالية ومهنية واجتماعية)، واضافت ان (نشاطات هذا العام اختلف بوجود مسارات متخصصة عن حقوق المراة والمساواة وحقوق الانسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدل والبيئة والحقوق المائية وبناء السلام واللاعنف ، اضافة الى مسارات العمل الاجتماعي الاخرى المختلفة).

واوضحت صليوه ان (المنظمات والجهات الاجتماعية المشاركة عقدت ورش عمل متنوعة ضمن المسارات المخطط لها، وتجمع المسارات في اليوم التالي للمنتدى لمناقشة مخرجات ورش العمل المتقاربة في المضامين العامة بهدف تعشيق العمل بينهم، بما يسهم في دعم وتطوير الأنشطة المجتمعية في العراق). ونقل البيان عن الناشط محمد السلامي القول ان (النشاطات تركزت على تناول الامور العامة وقضايا متخصصة مهمة للمجتمع والجمهور ، في مناهضة العنف وسبل بناء السلام في المنظومة التربوية، والتنمية المستدامة والأهوار العراقية، ومستقبل العراق الاقتصادي في ظل التحولات التنموية، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ورفع شعار يد بيد لإنهائه، والتوعية الاشعاعية، وتطبيق الجودة في الجامعات العراقية المعوقات والسبل، والحوار الاجتماعي الكردي العربي، وحرية التعبير التحديات والاثار، وتأثير السدود على الأنهار العراقية، وواقع ومستقبل الضمانات الاجتماعية، واهمية تنوع المجتمع، والتغير المناخي وتأثيره على شح المياه، وجلسة حوارية عن الإسعاف الأولي، والانبار ما بعد التحرير).

مياه الانهار

واضاف ان (نشاطات اخرى تناولت مدنا عراقية تبني السلام، وتلوث مياه الأنهار والتنوع الإحيائي في الأهوار، والعنف ضد المراة في مواقع العمل، والأقليات والهوية الوطنية، وقانون جرائم المعلوماتية، والتعريف بالحركة الدولية والقانون الدولي الإنساني، وأوضاع الناشطات السياسيات في العراق).

واشار البيان الى ان الفعاليات اختتمت بعرض فلم عن نشاطات النساء وحق تقرير المصير والفدرالية في العراق انموذجاً، ومسار البيئة والمياه، ومارثون رياضة ضد العنف .

علي صعيد آخر رأى مسؤولون بمنظمة الأمم المتحدة أن من شأن قانون الاحوال الشخصية الذي لاقى موافقة مبدئية من مجلس النواب ان يتسبب بسرقة طفولة الصبية والفتيات ليكن ضحايا انتهاكات ناجمة عن سنوات من الحرب.

موافقة مبدئية

وقالت مبعوثة الطفولة والصراعات في المنظمة فيرجينيا غامبا أن (الموافقة المبدئية لمجلس النواب على القانون يُمثّل انتكاسة بالغة عن تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري) على حد قولها. واضافت ان (الصبية والفتيات في العراق هم ضحايا انتهاكات نتجت عن سنوات من الصراعات والحروب وأصبحوا حاليا مهددين بسرقة طفولتهم). مشددة على (حكومة العراق اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية كل طفل من خلال منع تبني سياسات من شأنها إلحاق الضرر بالأطفال المعرضين للصراع المسلح).

لافتة الى ان (المنظمة حددت سن الرشد للشباب والفتيات بسن 18 عاما لكن يمكن تزويج الفتيات بسن 15 عاما بموافقة الوالدين). وتبلغ نسبة الزواج المبكر في العراق نحو واحدة لكل خمس فتيات يتزوجن وهن دون سن 18 عاما. وكانت رئيس لجنة الاسرة والمراة والطفولة النيابية لمى الحلفي قد كشفت عن اعادة القانون الى اللجنة لاجراء التعديلات عليه او الغائه.

وقالت الحلفي ان (القانون اعيد الى اللجنة لتعديله او الغائه). من جهتها وصفت عضو اللجنة انتصار علي (القانون بالجريمة البشعة التي ترتكب ضد المرأة كما استخدمها داعش لتفكيك الاسرة والاعتداء عليها بتزويجها خارج المحاكم مما جعل منها ضحية في المجتمع) على حد تعبيرها. وتابعت ان (زواج القاصرات يعكس نتائج سلبية على المجتمع منها الطلاق وتشريد الاطفال في الشوارع مما يزيد من التفكك الاسري), مطالبة المجتمع الدولي بـ (الوقوف الى جانب رفض القانون وردع من يحاول المساس بحقوق المرأة).بدوره, اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي ان (تعديل القانون يعد اعتداء واضحا ضد المرأة لما يضمن من فقرات تسيئ للنساء), مؤكدا ان (رفض المجتمع لهذا القانون اثار مشكلة امام البرلمان الذي يجب ان يسن قوانين تتناسب مع حياة المواطن).

ورأت النائبة عن ائتلاف العراقية صباح التميمي ان القانون يمثل إهانة لإنسانية المرأة ولاسيما ان تفتيت نصوص القانون وتجزأته سيخلف انقسامات بين المذاهب والأديان كونه لا يعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب , فيما دعت الباحثة الاجتماعية آمال أحمد الى حفظ كرامة المرأة والنسيج العراقي بعيدا عن الانتماء الطائفي . واكدت التدريسية في احدى الثانويات للبنات نضال محمد ان تشجيع القاصرات على الزواج يعد اضطهادا لحقوق المرأة وهو اقرب الى فكر داعش الذي سبى النساء الايزيديات واغتصب بعضهن كرها دون رغبة منها.