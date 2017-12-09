تحديد أعمار تلاميذ الدراسة المسائية للمراحل كافة

التربية تشارك في تصفيات بطولة بغداد العلمية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

شاركت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي التابعة لوزارة التربية في التصفيات النهائية لبطولة بغداد العلمية لتلاميذ الصفوف المنتهية للمرحلة الابتدائية في المديريات العامة للتربية في بغداد والتي اقامتها وزارة الشباب والرياضة.

وقالت مديرة التعليم الابتدائي في الوزارة شهرزاد مصطفى عبد الرحمن في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تعزيزا للتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة دائرة الرعاية العلمية ولتنمية مواهب وقدرات التلاميذ العلمية والفكرية فقد تم التنسيق لتطبيق هذه الورش على تلاميذ المرحلة الابتدائية كونهم اللبنة الاساسية التي يبنى عليها المجتمع فاذا ماتم تكوينها على اسس علمية رصينة يكون بناء المجتمع ذا فكر واع ومعرفي وهذه الخطوة هي استمرار لما بدأناه سابقاً مع طلبة المرحلة الثانوية لشريحة الشباب للفئة العمرية 12- 18 سنة). وأضافت ان (هذه التصفيات شارك فيها 40 تلميذا من اصل 600 تلميذ لـ12 مدرسة ابتدائية بواقع مدرستين لكل مديرية عامة للتربية في بغداد لتلاميذ الصفوف المنتهية للمرحلة الابتدائية بعد ان اجريت لهم اختبارات علمية وذكاء على مرحلتين والتي سيترشح بعد هذه التصفيات 20 تلميذا فقط سيطلق عليهم العالم الصغير ليكون للوزارة رصيد علمي من المؤمل مشاركتهم في البطولات العلمية والفكرية محلياً وعالميا), مشيرةً الى ان (الوزارة تدرس امكانية مشاركة تلاميذ المدارس الاهلية في هذه المسابقات كون هذه المدارس تعد من المؤسسات الحكومية ومن حق الطالب المشاركة اينما وجد).

من جانبه اوضح مدير قسم المواهب والإبداعات العلمية في وزارة الشباب لؤي غازي في تصريح امس ان (هذه التصفيات تضمنت مسابقات وأسئلة علمية وذكاء برزت فيها سرعة البديهية والقدرات الذهنية للتلاميذ وقد وضعت من قبل فريق عمل علمي متخصص بالاستعانة بالأسئلة الدولية للذكاء الموجودة في المواقع الالكترونية العلمية).

احتفالية تكريم

واضاف ان (الطلبة الذين يترشحون بعد هذه التصفيات تقام لهم احتفالية تكريم واسعة وسيتم متابعتهم في المدارس الثانوية والاهتمام بهم كونهم ركيزة علمية وثروة فكرية للبلد).

وشاركت مدرسة الشيخ احمد أحسائي الابتدائية والتابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظة ديالى بحملة تطوير وترميم بناية المدرسة ضمن حملة مدرستنا بيتنا التي أطلقها الوزير محمد إقبال والتي تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة وملائمة للطلبة والتلاميذ.

وقال بيان للوزارة امس إن (الحملة تضمنت صبغ الجدران الداخلية والخارجية للقاعات الدراسية وممرات الصفوف ورسم لوحات تعريفية وتعليمية داخل الصفوف الدراسية والممرات المدرسية وتركيب ستائر جديدة وصيانة التأسيسات الكهربائية والمائية وتنظيم وتشجير حديقة المدرسة وصيانة أكثر من 50 رحلة مدرسية وإعادة تأهيل الهياكل الحديدية التالفة وإعادتها إلى الخدمة بدعم وتبرعات الملاكات التربوية وأولياء أمور التلاميذ).

فيما أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى قسم الابنية المدرسية اكتمال العمل باعادة تأهيل وترميم اكثر من 45 مدرسة والمباشرة بإعادة إعمار أكثر من 22 مدرسة أخرى في الجانب الايمن. وتابع البيان أن (الايام المقبلة ستشهد إعادة ترميم وتاهيل اغلب مدارس الساحل الايمن).

موضحا ان (الأبنية المدرسية باشرت بنصب اكثر من 20 كرفانا توزع بين مدارس ايمن الموصل لفك الزخم الحاصل في المدارس كما تم تهيئة مواقع لبناء 6 مدارس كرفانية سعة كل مدرسة 16 صفا لتعود جميع المدارس الى افضل ما كانت عليه).

الي ذلك حددت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية أعمار تلاميذ وطلبة الصفوف المنتهية للدوام في المدارس المسائية للعام الدراسي 2017-2018.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الأعمار المحددة للصف السادس الابتدائي ممن يحق لهم الدوام في المدارس المسائية من كان تولده 2001 فما فوق بالنسبة للذكور و1999 فما فوق بالنسبة للإناث أما الصف الثالث المتوسط فيحق لهم الدوام في المدارس المسائية من كان تولده 1998 فما فوق بالنسبة للذكور و1996 فما فوق بالنسبة للإناث أما طلبة السادس الإعدادي فيحق لهم الدوام في المدارس المسائية من كان تولده 1993 فما فوق بالنسبة للذكور و1991 فما فوق بالنسبة للإناث).

وأضاف إن (التلاميذ والطلبة الذين لا يحق لهم الدوام حسب الشروط المعلنة بإمكانهم التقديم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2017-2018 وقد وجهت الوزارة اعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة للعمل وفق هذه الشروط).

حاجة لمدارس

من جانب اخر أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة قسم الأبنية المدرسية استمرارها في انجاز مشاريع الترميم والتأهيل في مدارسها ضمن خطتها لعام 2017-2018 وحسب حاجة المدارس. واوضح البيان إن (القسم مستمر في ترميم وإعادة تأهيل مجموعة من المدارس ضمن الموازنة الجارية للمديرية للعام الحالي ويتم الترميم وفق أسلوب التنفيذ لتهيئة المدارس وإعادة تأهيلها وجعلها بيئة جاذبة للتلاميذ والطلبة). وتابع إن (المديرية تولي الأهمية في عملية الترميم للمدارس التي تعاني ضرورة ملحة لأعاده تأهيل بناياتها أو بعض الملحقات ولاسيما المجموعات الصحية والساحات المدرسية).

اسلوب تنفيذ

وأشار البيان إن (عدد المدارس التي شملت بعمليات الترميم بأسلوب التنفيذ ضمن الموازنة الجارية هو 47 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية ورياض الأطفال موزعة بين قواطع المديرية كافة).

مؤكداً إن (تنفيذ العمل في هذه المدارس يتم بأشراف مباشر من قبل اللجنة المسؤولة عن عمليات الترميم والتي تضم في عضويتها المهندسين والمحاسبين) فيما أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ديالى قسم محـــو الأمية عن فتح مركز جديـــد لمحو الأمية مركز أبو العتاهية في قضاء بعقوبة مركز المحافظة .

واوضح البيان إن (افتتاح المركز يأتي من اجل استقطاب المواطنين الراغبين في الالتحاق بالدوام من مختلف الشرائح الاجتماعية)، وتابع إن (هناك تعاونا جيدا بين المديرية العامة للتربية في المحافظة والمؤسسات الأخرى من اجل توفير المكان المناسب لافتتاح المركز إذ اختيرت بناية منتدى شباب الناحية لافتتاح المركز فيها ويكون دوام الطلبة من الساعة 12 ظهراً لغاية الساعة 3 مساءً وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع).

واضاف البيان إن (عدد الدارسين المسجلين في المركز بلغ 45 دارسا وتم توجيه دعوة رسمية لجميع الراغبين في التسجيل في هذا المركز خلال الأيام المقبلة من اجل المساهمة في القضاء على ظاهرة الأمية وخصوصا أبناء القوات الأمنية من الجيش والشرطة خدمة لاهالي المحافظة).