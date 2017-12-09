شركة المواد الغذائية تنقل السكر والزيت إلى الأنبار ونينوى

التجارة تحصي أعداد مخيمات أسر النازحين في الموصل

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة عن استمرار الفرق الفنية من قسمي التموين والحاسبة التابعة لدائرة التخطيط والمتابعة وبالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية بجرد واحصاء الاعداد الحقيقية للعوائل بمخيمات ايواء النازحين في الموصل وتسهيل انجاز معاملات المواطنين الخاصة بالبطاقة التموينية وتدقيق اليات العمل بفرع نينوى.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه من رئيس خلية الازمة وكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي تم ارسال فريق فني بتدقيق واحصاء بيانات العوائل النازحة في مخيمات ايواء النازحين في الموصل وباشراف مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ومعاون مدير دائرة الرقابة التجارية شاكر سعدي شاكر حيث تم التدقيق ومقاطعة البيانات).

مواد تموينية

واضاف ان (الوفد اطلع على الرصيد المتوفر من المواد التموينية في المخازن والية التجهيز بعدها تم التوجه الى مخيم الخازر وحسن شام واللقاء بمسؤولي المخيمات للوقوف على الاعداد الفعلية للعوائل والافراد المغادرة للمخميات).

مشيرا الى انه( تم كذلك زيارة مجمع دوائر التجارة في بازوايا واللقاء بمدراء الفروع والشركات ومكتب المفتش العام ومدير الرقابة التجارية بالموصل), واشار الى ان (الوفد اشرف كذلك على تدقيق بيانات العوائل في محافظات شمال العراق).

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة عن قيام اسطول نقلها بايصال كميات من السكر وزيت الطعام الى محافظة الانبار ومخازن بازوايا في الموصل لتجهيز المواطنين في تلك المناطق بالحصة التموينية. وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور في البيان امس ان (30 شاحنة من اسطول نقل الشركة المحملة بمادتي السكر وزيت الطعام وصلت الى مخازن الشركة في محافظة صلاح الدين من اجل نقلها وتفريغها في مخازن بازوايا في الموصل لتجهيزها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية).

واضاف ان (أسطول النقل الشركة قام ايضا بتحميل مادتي السكر وزيت الطعام من مخازن الدباش الى محافظة الانبار من اجل تجهيز المناطق والأقضية المحررة حديثا من عصابات داعش الإرهابية).

موضحا انه (تم تشكيل لجان مشتركة من قسم الرقابة والتدقيق وقسم الشحن والنقل لمرافقة السائقين لغرض متابعة عملية تحميل وتفريغ المواد الغذائية وتسهيل الإجراءات عند مرور الشاحنات في الذهاب والاياب من بغداد والى محافظات العراق كما تم التوجيه بضرورة متابعة وصيانة الشاحنات وإدامتها وتذليل الصعاب ومعالجة المشكلات التي تواجه عمل السائقين عندالتحميل والتفريغ).

واشار الى ان (اسطول نقل الشركة أسهم ايضا في تحميل مادة الحنطة من سايلو واسط وتفريغها في محافظة البصرة ومناقلة مادة الرز من ميناء ام قصر الى بغداد).

علاقات ثنائية

من جهة اخرى بحث وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع نظيره الفرنسي جان بابتيز لي مو يان العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزيرين في اعمال الملتقى الاقتصادي الثاني عشر الذي ينظمه المجلس العراقي –الفرنسي لارباب العمل و الذي انطلقت اعماله في العاصمة بغداد).

واضاف ان (الجانبين العراقي والفرنسي تناولا عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بخطط الحكومة العراقية الرامية لإعادة الاعمار للمناطق المحررة وامكانية مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ولاسيما في مجال البنى التحتية). ونقل البيان عن الجميلي تأكيده ، ان (الحكومة وضعت خطة في ثلاث مسارات اساسية تستهدف تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية وكذلك التنمية الاقتصادية فضلا عن تأهيل البنى التحتية). واوضح ان (حاجة العراق لإعادة الاعمار تقدر بـ100 مليار دولار على مدى عشر سنوات تبدأ من عام 2018 وان هذه الاموال سيتم توفيرها من خلال ماسيتم تخصيصه ضمن الموازنات السنوية الاستثمارية وكذلك عن طريق فتح افاق الاستثمار امام القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب، فضلا عما سيحصل عليه العراق من منح ومساعدات دولية), مشيرا إلى (الجهود المبذولة حاليا لاقامة المؤتمر الدولي للمانحين الذي من المؤمل انعقاده في شهر شباط من العام المقبل).

وتابع الجميلي ان (العراق يعول على الدعم الدولي لتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها التنموية لاسيما فيما يتعلق باعادة الاعمار التي تتطلب توفير العيش الكريم لابناء المناطق المحررة وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب وتعويض المواطنين عن خسائرهم الجسيمة وبناء المدارس والمستشفيات).

واضاف الجميلي ان (حاجة العراق من المدارس لاتقل عن 7 ألاف مدرسة وندعو رجال الاعمال والشركات الفرنسية إلى الدخول للاستثمار في العراق). واوضح البيان ان (مو يان اعرب عن استعداد فرنسا لتقديم كل انواع الدعم للعراق وان الشركات الفرنسية لديها امكانات جيدة يمكن توظيفها لإعادة الاعمار وبناء المدارس وسوى ذلك من المشاريع على وفق الاولويات التي تقدمها الحكومة العراقية).

مثمنا (الانتصارات التي حققها العراق في مجال الحرب ضد الارهاب).