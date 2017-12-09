مناهج لتحطيم التعليم – علي فاهم

تشغل مشكلة تغيير المناهج المستمرة وخاصة للمراحل الابتدائية حيزاً كبيراً من حياة أولياء أمور الطلبة والهيئات التعليمية والتربوية في العراق والأمر اللافت للنظر الصعوبة الكبيرة لهذه المناهج بما لايتناسب مع العمر والادراك الذهني للطالب مما خلق مشاكل كبيرة ومعقدة أثرت بشكل مربك على حياة الناس الذين يتطلعون الى مستقبل أبنائهم ويعتبرونهم المشروع الكبير الذي يرسخون له حياتهم واذا بهم يصطدمون بحواجز كونكريتية صعبة العبور فسببت لهم الحيرة والاحباط واليأس ، في العام الفائت سببت عملية تغيير المناهج وعدم وصولها الى جميع المدارس أو وصولها متأخرة مشاكل عديدة أستطاعت بعض الجهات حل قسم منها كما حصل في حملة (بسمة تلميذ) لتوفير المناهج وطباعتها للتلاميذ وفي هذا العام وزعت المناهج بشكل كامل تقريباً ولكن الصدمة كانت في المستوى العلمي للمنهج نفسه فلم يؤخذ بنظر الاعتبار ان يتناسب مع اعمار التلاميذ و لا حتى مستوى المعلمين الذين بقوا محتارين في كيفية إيصال وإفهام التلاميذ لهذا المنهج المعقد وتحول الطلاب الى معلبات يحفظون نصوصاً لايفهمون منها شيئا فهل تحولت وزارة التربية والتعليم الى وزارة للتعليب ؟ الجميع متفق على ضرورة إيجاد أفضل المناهج التعليمية لإيصال المعلومة للطالب ولكن الافضل قد لايعني الاصعب والاعقد فلا يمكن أن نرحل منهج العلوم للثالث متوسط الى الصف الخامس الابتدائي ببساطة وندعي أنه تطور مرحلي فردود الافعال على عدم أستيعاب المنهج قد تكون كارثية إذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية التي يعيشها العراق من نقص هائل في أعداد المدارس وتكدس أعداد كبيرة من التلاميذ في الصف الواحد يفوق أستيعابه وقلة الكادر التعليمي مع وقف التعيينات وتقادم البنى التحتية للعملية التعليمية كالأبنية والاجهزة والاثاث المدرسي وعدم توفير القرطاسية أو وسائل التعليم الحديثة رغم إن ما تصرفه الوزارة على طباعة المناهج الجديدة يكفي لحل الكثير من المشاكل في الوزارة التي تنساق مبرراتها في عدم توفير رحلات او قرطاسية او أبنية مع مبرر حالة التقشف التي يعاني منها البلد ولكن هذا التقشف لايوقف طباعة المناهج الجديدة ! إن ما يحصل هو تخريب لبقايا التعليم في العراق ويجب أن يسأل وزير التربية وأدارة الوزارة عن هذه العملية التي نشك أنها متعمدة ومدروسة لخلق أجيال جاهلة وكارهة للتعليم وسنحصد نتائجها الوخيمة عما قريب فأين ممثلو الشعب من هذه الكارثة أغيثوا أبناءنا يرحمكم الله ، ودمتم سالمين.