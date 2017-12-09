مجلس الوزراء يعد مؤتمر الكويت فرصة لبرنامج إستثماري كبير

بغداد – قصي منذر

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، ان مؤتمر اعادة الإعمار في العراق المقرر إقامته في دولة الكويت منتصف شباط من العام المقبل فرصة لإطلاق برنامج استثماري كبير.وقال العلاق في بيان امس خلال كلمته التي القاها في الجلسة الثالثة لورشة التحضير للمؤتمر ان (البرنامج تم اعداده من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، لأهميته في اعادة الاستقرار والإعمار وعودة النازحين), موضحاً ان (دعم الاستقرار وإعادة الإعمار وإطلاق الفرص الاستثمارية ستكون من اهم محاور المؤتمر).

مسؤولية انسانية

واوضح العلاق ان ( الحكومة العراقية تقع على عاتقها مسؤولية إنسانية كبيرة في دعم الاستقرار وعودة النازحين والإعمار) مشيرا الى (تأهيل البنى التحتية في عدد من المدن شجع نصف النازحين للعودة لمناطق سكناهم) . مثمنا (الجهود التي بُذلت لإعداد تقارير وبيانات رصينة وموضوعية تم اعدادها من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي شملت مسح الأضرار لمختلف القطاعات في المدن المحررة), اوضح العلاق ان (الاستعدادات مستمرة لإنجاز متطلبات المؤتمر والاتفاق على جدول زمني لاستكمال إنجاز التقارير بصيغتها النهائية بفضل التنسيق الكبير مع دولة الكويت الشقيقة الذي اظهر عمق التلاحم الاخوي بين الدولتين الشقيقتين)، مشيرا الى (دور صندوق التنمية الكويتي والأمم المتحدة لإنجاح هذا المؤتمر). فيما قال المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت مكغورك في تصريح امس ان (الكويت سستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار العراق).

واضاف بعد اجتماع رسم السلام، على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، إن (المؤتمر سيعقد مطلع العام المقبل), ويذكر ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح،شارك في الاجتماع الذي دعا له وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.وقال الخالد، في كلمته إن (الاجتماع المهم يأتي من أجل بحث سبل رسم السلام في العراق عبر تحقيق عناصر الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة فيه).وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده بدأت اتصالات واسعة مع دول العالم والبنك الدولي والعراق لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار المناطق المدمّرة في العراق).واضاف الجار الله في تصريح سابق أن (بلاده بدأت اتصالات واسعة مع دول العالم والبنك الدولي والعراق لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار مناطق العراق المحررة من سيطرة داعش), واوضح على هامش مشاركته في حفل للسفارة العراقية بمناسبة تحرير مدينة الموصل، إنه( لم يتم تحديد موعد لعقد المؤتمر إلا أنه يرجح أن يكون في الربع الأول من العام المقبل).

رجال اعمال

وكان العلاق قد بحث مع رئيس مجلس الاعمال العراقي – البريطاني المشترك البارونة ايمي نيكلسون، ووفد من رجال الاعمال المستثمرين، تنفيذ المشاريع الاستثمارية وإعادة الاعمار في العراق، والجهود المبذولة في إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي .وقال العلاق في بيان سابق ان (زيارة الوفد تصب في خدمة العراق وسوف تعقد اجتماعات أخرى من هذا النوع لدعم حركة الاقتصاد والاستثمار في البلد، كون الحكومة العراقية تدعم وبشكل مستمر كل الجهود الرامية لتطور القطاعات كافة، خاصةً بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية).من جانبها (باركت نيكلسون جهود العراق في القضاء على الإرهاب وإحلال السلام الدائم في المنطقة)، مشيرةً الى (ضرورة وجود شركات مهمة ورصينة للمساهمة في إعادة البنى التحتية للمدن المحررة), واضافت ان (الاواصر الدبلوماسية هي التي تنمي الاواصر التجارية مثال ذلك العلاقات مع دول الجوار، والانفتاح العراقي الأخير على دول المنطقة هو خير دليل على حكمة القيادة السياسية في العراق).