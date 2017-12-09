حملة مكافحة حشرتي الحميرة وعنكبوت الغبار

الزراعة تناقش تطوير تربية الأسماك وزيادة أعدادها في كربلاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي وجود قانون رقم 46 لسنة 2012 الذي ينظم تداول المواد الزراعية المختلفة واستيرادها، فيما تقوم الوزارة بتوزيعها بين الفلاحين والمزارعين بموجب الخطة الزراعية لسد حاجة القطاع الزراعي وتنميته. وقال القيسي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (القانون وضع لتنظيم عملية تداول المواد الزراعية التي تشمل الأسمدة والمبيدات والبذور الزراعية), وأضاف أن (مجلس الوزراء قد خول الوزارة متمثلة بالشركة العامة للتجهيزات الزراعية منح موافقات استيراد الأسمدة للقطاعين الحكومي والخاص ضمن ضوابط وشروط محددة تقيد من تداولها خارج أطار القانون، فيما يتم متابعتها بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لضمان استخدامها في العملية الزراعية).

شراء كامل

واوضح القيسي أن (الوزارة تعاقدت مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية التابع لوزارة الصناعة بشراء كامل إنتاجها من سماد اليوريا البالغ 300 ألف طن لعام 2017، كما تستورد الأسمدة لسد حاجة القطاع الزراعي ويتم توزيعها بين الفلاحين والمزارعين وبموجب الخطة الزراعية).

وتابع البيان ان (دائرة وقاية المزروعات التابعة للوزارة اطلقت حملة المكافحة المجانية لحشرتي الحميرة وعنكبوت الغبار على أشجار النخيل الرشة السباتية للأطوار المشتية في بغداد والمحافظات), واضاف ان (حملة المكافحة المجانية انطلقت بواسطة الملاكات المختصة في دائرة وقاية المزروعات وبالتعاون مع مديريات الزراعة في بغداد والمحافظات وان الحملة شملت مساحات واسعة من بساتين النخيل وباستخدام مبيد ماتركسين،

وهو من المبيدات الحشرية الأمينة والصديقة للبيئة والإنسان والمسجل من قبل اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات), وتابع البيان ان (الهدف من هذه الحملات كرشات سباتية للأطوار المشتية هو تقليل الكثافة العددية للافتين في موسم ظهورها والحد من أضرارها على أشجار النخيل). واضاف البيان ان مديرية زراعة محافظة بابل ناقشت عمليات خدمة رأس النخلة وقانون الإصلاح الزراعي بالتعاون مع دائرة الغابات ومكافحة التصحر والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة – أكساد).

نخيل العراق

واشار الى ان (المديرية نظمت الدورة الإرشادية الأولى بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة والجمعيات الفلاحية تتضمن محاضرتين بشأن واقع نخيل العراق، وكذلك الأهداف المرجوة من البرامج التي تنفذها منظمة اكساد وشرح مفصل لأجزاء النخلة وطرق خدمتها، والأمراض التي تصيبها)، مضيفا إن (الدورة الوظيفية الأخرى والتي تقام في المديرية سيتلقى فيها المشاركون دروسا بشأن قوانين الإصلاح الزراعي ورفع كفاءة العاملين في وحدات الأراضي في الشعب الزراعية). نظمت مديرية زراعة محافظة كربلاء ندوة إرشادية بشأن تربية وتكثير الأسماك والمعوقات التي تواجهها في المحافظة، وبحضور عدد من المربين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي والثروة.واضاف البيان ان (الندوة ناقشت عددا من المحاور التي تخص قطاع الأسماك منها كيفية إنجاح مشاريع تربية وتكثير الأسماك، إضافة الى المعوقات التي تواجه المربين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وسبل دعم وتطوير مجال تربية الأسماك في المحافظة).

وتابع البيان ان (حملة حصاد وتسويق محصول الشلب للموسم الزراعي الحالي 2017 – 2018 في محافظة النجف مستمرة لاستلام المحصول من الفلاحين المسوقين الى سايلوات المحافظة وان الكميات المسوقة بلغت 14500 طن، وان المساحة المقرر زراعتها ضمن الخطة الموضوعة تبلغ 100340 دونما في عموم المحافظة).