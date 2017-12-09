متجاوزون يعتدون على موظفي بلدية الكرخ

البخاتي: أمانة بغداد تتحمل سوء الخدمات وإنتقائية المشاريع

بغداد – داليا احمد

حمل النائب الفني لمحافظ بغداد جاسم البخاتي، أمانة بغداد سوء الخدمات والانتقائية في المشاريع، فيما تعرضت ملاكات الامانة من بلدية الكرخ الى الضرب من متجاوزين. وقال البخاتي في تصريح امس ان (هناك تقصيرا واضحا من قبل الامينة ذكرى علوش بخصوص تقديم الخدمات لمنطقة الفضيلية)، واضاف ان (منطقة الفضيلية عانت الامرين من سوء الخدمات رغم طرحنا المتواصل للمشاكل مباشرة ولكن الى الان لم نجد رؤية لها)، واوضح البخاتي ان (هذه المنطقة تعاني مشكلة في الطرق والكهرباء والمدارس ورفع النفايات)، مؤكدا (عجز الامانة عن فرش السبيس وهو ابسط شيئ تقدمه للمنطقة).وأشار الى ان (هناك انتقائية بعملية اختيار المشاريع والمناطق فمنطقة الفضيلية تم اعداد مشاريع لشبكات الصرف الصحي ووحدة المعالجة وتم احالتها الى شركة ولم تنفذ منذ 2013 بالإضافة الى التلكؤ في خط الخنساء للصرف الناقل لمناطق شرق القناة وهو متلكئ وشارف على التوقف)، وتابع (اما شبكة الكهرباء في هذه المنطقة قديمة فمنذ 1963 والى الان لم تشمل بتغيير هذه الشبكة لكن عملنا جاهدين مع علوش الا اننا لم نجد أي بوادر لعملية تقديم الخدمات)، وعلى صعيد اخر طمأنت الامانة على الوضع الصحي والغذائي للحيوانات في حديقة الحيوانات بمتنزه الزوراء.ودعت الأمانة في بيان امس (وسائل الاعلام المرئي ومواقع التواصل الاجتماعي الى زيارة حديقة الحيوان في متنزه الزوراء للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة لحيوانات الحديقة والاهتمام الكبيربها بعد ان نشرت إحدى القنوات الفضائية تقريرا عن الحيوانات وهي بحالة خمول بسبب قلة الطعام المقدم لها).

ادارة حديقة

واضاف البيان ان (أغلب المؤسسات الاعلامية وزائري الحديقة لا يمتلكون خلفية عن كيفية ادارة حديقة الحيوان لذا نرى بين حين وآخر صدور تصريحات غير مسؤولة لا نستطيع وصفها الا بالضعف وعدم الدقة ومفادها ان الحيوانات تعاني ضعفا وقلة اهتمام من قبل الملاكات العاملة على تربيتها وهو مجاف للحقيقة)، وتابع انه (بإمكان أي زائر ان يطلع على طبيعة الطعام المقدم لهذه الحيوانات وطبيعة العلاجات المقدمة لها كما ان كثرة التناسل هو دليل آخر على نجاح الملاكات الطبية بالإهتمام بصحة الحيوانات فضلا عن مخازن الاغذية والطعام الموجود فيها وبإشراف ملاك طبي متخصص)، مؤكدا ان ( ما أشيع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو مجافٍ للحقيقة)، ودعا البيان (وسائل الاعلام ومنظمات الرفق بالحيوان إلى زيارة الحديقة للإطلاع على واقع الخدمات المقدمة). وعلى صعيد اخر تعرضت ملاكات قسم التجاوزات في دائرة بلدية مركز الكرخ وفريق امانة بغداد الاعلامي المرافق لهم للاعتداء بالضرب والشتم في اثناء العمل على إزالة تجاوزات اصحاب ورش النجارة قرب جسر الاحرار.واضاف البيان ان (عددا من موظفي قسم التجاوزات في دائرة بلدية مركز الكرخ والفريق الاعلامي المرافق لهم تعرض للاعتداء بالضرب والالفاظ النابية من قبل المتجاوزين الذين يشغلون الشارع المجاور لجسر الاحرار مسببين غلق الشارع امام حركة المرور والسابلة).

ازالة تجاوزات

واوضح ان (دائرة بلدية الكرخ قامت بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن في امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد بإزالة التجاوزات بعد استنفاد جميع الاجراءات القانونية من فرض الغرامات وتوجيه الانذارات الرسمية لمرات عدة بلا جدوى)،وأشار البيان الى ان (الاعتداء كان بسبب حرص الامانة على تنفيذ القوانين البلدية وازالة التجاوزات والعمل الدؤوب لتقديم فضلى الخدمات بالإعتماد على الجهود الذاتية فضلاً عن المحافظة على الأرث الحضاري للعاصمة وجماليتها).