كابوس الجزيرة – ثامر مراد

منذ مدة وأنا أحاول نسيان أو تناسي الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الأعلام العراقية لكنني لم أستطع الى ذلك سبيلا. الخبر الصادم يقول بأن أحد المسؤولين في النجف يشتري جزيرة في جنوب أمريكا بـ 80 مليون دولار أمريكي. بعد البحث والتنقيب عن السيد المسؤول وجدت عنه بعض المعلومات التي تؤكد بأنه كان قد ترك الديوانية عند عام 2003 وسكن في بيت من بيوت الحواسم في النجف وحصل على مركز متقدم في مطار النجف دفعه الى الهرب وشراء جزيرة جميلة في جنوب أمريكا.

بحثت عن إسم الجزيرة وموقعها فوجدت المعلومات التالية ” …. سانت كيتس ونيفيس أو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس بالإنكليزية: (Saint Kitts and Nevis) يقع في جزر ليوارد وهي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين من جزر الهند الغربية. هذه الدولة هي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين سواء من حيث المساحة أم عدد السكان

العاصمة ومقر الحكومة الاتحادية هي باستير على جزيرة سانت كيتس. أما ولاية نيفيس الأصغر فتبعد حوالي 2 ميل (33 كم) جنوب شرق سانت كيتس عبر قناة ضحلة تسمى “الضيق” أو ” ذ ناروز″.

تاريخياً كانت التبعية البريطانية أنغويلا أيضاً جزء من هذا الاتحاد الذي كان يعرف آنذاك مجتمعاً باسم سانت كريستوفر وأنغويلا ونيفيس. تعد سانت كيتس ونيفيس جغرافياً جزءاً من جزر ليوارد. إلى الشمال والشمال الغربي تقع جزر سانت اوستاتيوس وسابا وسان بارتليمي وسانت مارتن. إلى الشرق والشمال الشرقي تقع كل من أنتيغوا وبربودا وإلى الجنوب الشرقي توجد الجزيرة الصغيرة غير المأهولة ريدوندا وجزيرة مونتسيرات التي يوجد فيها حالياً بركان نشط.

كانت جزيرتا سانت كيتس ونيفيس من بين الجزر الأولى في منطقة البحر الكاريبي التي استوطنها الأوروبيون. كما كانت سانت كيتس موطناً لأول المستعمرات البريطانية والفرنسية في البحر الكاريبي.” السؤال الذي جعلني أغلي من الحزن هو ” هل تعرف الحكومة العراقية هذا الموضوع أم لا هل تحاول طمطمة الموضوع أم أنها تبحث عن الهارب الى الجزيرة الجميلة؟ هل كانت الأموال التي صرفها صاحب الحظ الجميل حلالا أم حراما؟ بالتاكيد السيد – المالك للجزيرة- هو مسلم ويصلي ويصوم ويخمس أو يزكي وحاج بيت الله الحرام..هل هذه العملية تخالف الشريعة الأسلامية أم لا؟ إذا كانت تصنف ضمن موضوع السرقة ..اليست السرقة في الاسلام حراما؟ ماذا لو كانت تلك الأموال قد صُرفت في بناء شوارع النجف الأشرف أو صرفها على المدارس التي يجلس طلابها على الأرض في مدارس كثيرة؟ كل نفس ذائقة الموت وسيحاسب الله العظيم كل من يرتكب جريمة السرقة..هل يعرف الهارب الى الجزيرة هذه المبادC أم لايفكر بها أبداً؟ هذا هو سبب دمار العراق وعدم تقدمه. الغريب في الأمر أن هيئة التقاعد العامة ” تستقطع من المتقاعدين جزءا من الراتب لأعادة إعمار المدن المتضررة..” أليس هذا الكلام مأساويا؟ يأخذ منا نحن الفقراء جزءا من مصدر العيش في حين يهرب شخص آخر ليشتري جزيرة عملاقة في جنوب أمريكا. حسبنا الله ونعم الوكيل.