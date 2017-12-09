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الإنتخابات المقبلة .. خارطة متقلبة – مازن صاحب

مع تصاعد عدد الأحزاب المجازة لخوض غمار الانتخابات المقبلة، يتوقف الناخب العراقي مذهولا من تراكم الاعداد وقلة معايير الجودة الانتخابية، وهي مهمة على مفوضية الانتخابات النهوض بها وفقا لشروط دولية واشتراطات وطنية موضوعية تعكس الجو العام للإصلاح الذي كثر الحديث عنه فيما لا يلمس المواطن – الناخب أي تقدم ملحوظ في الخدمات او محاربة الفساد او توفير فرص العمل.

في عام 2005، كانت المساعدة الدولية في الانتخابات البرلمانية منصبة على اليات طرح البرامج الانتخابية، وتواصلت هذه المساعي في ادراج برامج يمكن التعامل معها كمفردات عمل للبرلمان المنتخب، لكن خارطة التحالفات السياسية واجواء الحرب الاهلية جعلت من هذه البرامج لا تساوي الحبر الذي كتبت به … والسؤال ما أبرز البرامج المتوقع طرحها في الانتخابات المقبلة ؟؟

هناك الكثير من الأحــــــاديث عن برامج انتخابية عابرة للطائفية والتيارات السياسية الفــــــــئوية، بل ان عتاة الأحزاب التي تتكون من نوع طائفي واحد تحولت اليوم للحديث عن قوائم عابرة للطوائف، وتعد نفسها مغنما انتخابيا لبقية الأحزاب في التحالف معها !!

لن تتحول هذه الأحاديث الى أفعال حقيقية من دون وجود ضوابط عرفية وقانونية تؤسسها هذه المفوضية التي تعاني من خلل بنيوي في عملية الترشيح لها فكيف يمكن لفاقد الشيء ان يطالب الاخرين به، كون أعضاء المفوضية تم اختيارهم على أسس المحاصصة الطائفية والقومية فيما تتواتر التصريحات من قيادات الأحزاب جديدها و قديمها بان الانتخابات المقبلة ستكون عابرة للحدود الطائفية.

كل ذلك يجعل أي مراقب موضوعي يتوقف عند اكثر من نقطة أولها ، ان هذه القوائم والأحزاب من خلال مفوضية الانتخابات لم تعمل على استطلاع الراي العام حول الأهداف الأقرب الى طموحات الشارع الانتخابي ، وهي عملية أساسية لابد من القيام بها لكي تكون هذه الأحزاب على دراية بحقائق الأمور لا ان تضلل الراي العام ببرامج عمل معنية تنتهي الى لا شيء ، والثاني ، ان تعمل مفوضية الانتخابات الى توصيف لائحة ارشادية للأحزاب والناخبين على حد سواء ، تشرح فيها لكلا الطرفين الحقوق والواجبات حسب الدستور والقوانين النافذة، ومثل هذه اللائحة لابد وان تكون ضمن السقف المطلوب لمعايير الجودة الانتخابية المتعارف عليها دوليا والا لماذا سيكون هناك مراقبة دولية على الانتخابات ، فقط للاطلاع ام لقياس الأداء القائم على هذه المعايير الدولية ؟؟

والامر الثالث، ان تضع المفوضية عقوبات صارمة تبدأ بغرامات كبيرة ولا تقف عند الغاء الترشيح لأي مخالفة للنظام العام لاسيما عدم الكشف عن الذمة المالية، لمرشحي القوائم الانتخابية، او استخدام وسائل الدولة وادواتها في لوجستيات العملية الانتخابية، فضلا عن معيار الذوق الانتخابي في عدم تعليق الشعارات والملصقات بما يشوه جمالية المدن ومنها العاصمة بغداد، وان تقدم كل قائمة انتخابية مبالغ معنية كتأمينات لإزالة ملصقاتها. اما الامر الرابع الذي على مفوضية الانتخابات العمل به، سؤال المرشحين للانتخابات عن مصادر الأموال التي تمول حملاتها الانتخابية لإزالة أي تطبيق لمفاسد المال السياسي في تمويل الحملات الانتخابية وهو اخطر ما يمكن ان تنتهي اليه الانتخابات من تزوير نتائجها ….. ولنا في قانون الانتخابات حديث اخر لمقال مقبل.