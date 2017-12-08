‎مفتي القدس لـ(الزمان):واشنطن فقدت دورها في عملية السلام والعرب مطالبون بموقف عملي 

مصدر : السيسي سيطلب من بوتين مواجهة الانحياز الامريكي إزاء القضية الفلسطينية

مجلس الأمن يبحث في جلسة طارئة قرار ترامب حول القدس

‎واشنطن -مرسي ابو طوق

‎القاهرة – مصطفى عمارة

قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ان بلادها «تبقى ملتزمة بعملية السلام» في الشرق الاوسط بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مشيرة الى انها ترفض «الخطب والدروس».

واضافت «افهم ان التغيير صعب» لكن «تحركاتنا تهدف الى دفع قضية

السلام» و»نحن نريد اتفاقا عبر التفاوض»، موضحة ان ترامب «لم يتخذ موقفا بشأن الحدود» وان «الوضع القائم مستمر على حالة في الاماكن المقدسة».

فيما اجتمع مجلس الامن الدولي الجمعة في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول لبحث قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بشكل احادي بالقدس عاصمة لاسرائيل. واثار قرار ترامب غضبا واسعا في العالم العربي والاسلامي ورفضا عاما من شركاء واشنطن. وقال دبلوماسي ردا على سؤال بشأن النتيجة المتوقعة للاجتماع، انها ستكون «عزلة» واشنطن في هذا النزاع في حين قال آخر «لاشيء».

‎فى الوقت الذى يواصل فيه الامين العام للجامعة العربية اتصالاته للاعداد لاجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب للاتفاق على القرارات التى سوف يتم اتخاذها من جانب الوزراء على قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس، كشف مصدر دبلوماسي في القاهرة فى تصريحات للزمان

‎ ان مصر بدأت تعييد تقييم سياسيتها تجاه الادارة الامريكية ودورها فى عمليه السلام وانها ستتعامل مع الادارة الامريكية باعتبارها طرفا غير نزيه ،واضاف المصدر ان الرئيس السيسى سوف يطلب من الرئيس بوتين خلال زيارته لمصر يوم الاثنين القادم ان تلعب روسيا دورا اكثر فاعليه تجاه القضية الفلسطينية لمواجهة الانحياز الامريكى السافر لاسرائيل

‎فى السياق ذاته اكد الشيخ محمد حسين مفتى القدس فى اتصال هاتفي مع الزمان ان قرار ترامب بنقل تجاه القدس افقد الادارة الامريكية دورها فى عمليه السلام وان وزراء الخارجيه العرب مطالبين فى اجتماعهم القادم باتخاذ مواقف عملية قوية ردا على القرار الامريكى .

‎فيما هاجم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفه الروم الارذ دكسى قرار ترامب واعتبره تخلياً عن القمم الانسانية والمسيحية، واضاف ان القدس سوف تظل عاصمة فلسطين ودعا حنا الفلسطينيين الى الوحده لمواجهه القرار الامريكى، وكشف د/اسامه شعث مستشار العلاقات الدولية ان الرئيس ابو مازن اجرى اتصالات فى الساعات الاخيرة مع قادة الفصائل الفلسطينية وعلى راسهم اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسى لحركه حماس والذى اكد لابو مازن دعمه الكامل لكل القرارات التى ستتخذها السلطة الفلسطينية على الصعيد القانونى والدولى والسياسى فى

مواجهه الاحتلال والقرار الامريكى. ‎ فى المقابل انتقد د/ ايمن الرقب التيارى بالتيار الاصلاحى بحركه فتح فى تصريحات خاصة

موقف السلطة الفلسطينية من الازمة مؤكدا ان السلطة الفلسطينيه لم تتخذ حتى الان خطوه مجديه سوى الحراك الدبلوماسى مشيرا الى ان خطاب الرئيس ابو مازن جاء خاليا من كل المواقف المجدية فلم يشر الى سحب الاعتراف باسرائيل او حتى وقف التنسيق والتعاون الا من مع اسرائيل واضاف ان فكرة اللجوء للجنائية الدولية غير مجدية لان الامر ليس فى اختصاصها بل هو من اختصاص مجلس الامن .

‎من ناحيه اخرى فرقت قوات الامن المصرية بالقوة وقفة احتجاجية ضد القرار الامريكى امام نقابه الصحفيين واعلنت وزاره الداخلية انها لم تسمح باقامة المظاهرات والتى يمكن ان يستغلها البعض لاثارة الفوضى والقيام باعمال تخريبيه .