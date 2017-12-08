المغرب :العثماني يتقدم مشهد مؤتمر حزب العدالة والتنمية أمام تطلعات ابن كيران للولاية الثالثة

الرباط – عبدالحق بن رحمون

تتوجه الأنظار يوم السبت تاسع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إلى العاصمة الرباط بالمركب الرياضي مولاي عبدالله، التي ستحضن افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وعشية انعقاد المؤتمر يتجدد سؤال هل بإمكان ابن كيران في آخر لحظة أن يترشح لولاية ثالثة لمنصب أمين العام، رغم اعتراض مؤسسات حزب العدالة والتنمية، الممثلة في «الأمانة العامة والمجلس الوطني»؟ . من جهة أخرى، يقوم الطاقم الإعلامي لحزب العدالة والتنمية ، بتغطية هذا المؤتمر، حيث سيسهر على بث بعض فقرات المؤتمر مباشرة عبر وسائطه الإعلامية، في «الفايسبوك»، والقناة على «اليوتوب»، وسيوازي ذلك تغطية فورية لأشغال المؤتمر. وبحسب مصادر مطلعة فإن عبدالاله بن كيران الذي لا يجيز له الحزب ترشيحه لولاية ثالثة في زعامة الحزب سيكون مفاجأة المؤتمر من ناحية كسر القاعدة وترشيحه او عدم ترشيحه في سياق آخر، يشار أن سعد الدين العثماني يحظى بدعم من قبل الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية والمتمثل في «حركة التوحيد والإصلاح»، من جانبه، يرى محمد الحمداوي أحد قيادي الحزب خلال آخر دورة للمجلس الوطني أن المنهج الذي يقوم عليه مشروع الحزب لا يسمح بتعديل قانونه الأساسي، داعيًا إلى انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب، في المقابل ترى بعض قيادات حزب العدالة والتنمية ، إذا انتخب ابن كيران لولاية ثالثة فإن ذلك يعني أن حزب العدالة والتنمية ستكون له ولادة جديدة لمواصلة مشروعه، هذا في الوقت الذي يسعى فيه مصطفى الرميد إلى الترشح معولا على أصوات «أغلبية وزراء حزب العدالة والتنمية». على صعيد آخر، ولتجنب أي مفاجآت أو سيناريوهات محتملة من طرف أنصار ابن كيران الأمين العام المنتهية ولايته في المؤتمر الثامن، أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ما صوت عليه بالإيجاب بالمجلس الوطني هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة، وجاء هذا القرار والتأكيد عليه في اللقاء الاستثنائي الذي انعقد الخميس بالرباط . وأوضح بيان صادر عن المجلس تسلمت ( الزمان) نسخة منه: «أن مكتب المجلس تدارس خلال اللقاء الاستثنائي طلبا بتفسير مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس. موضحا أنه «بالنظر إلى الاختصاص، وبعد المدارسة والتداول، خلص المكتب إلى أن اعتماد «مشروع النظام الأساسي» من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة 90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين».، وأجمع أعضاء الأمانة العامة على أن حزب العدالة والتنمية اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمؤتمرينِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي. وأكد المجتمعون إلى أن الأمانة العامة تؤكد أن بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، «قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب». وشدد مكتب برلمان حزب العدالة والتنمية إلى أن ما تم التصويت عليه بالإيجاب بالمجلس الوطني هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة.

بـــــــــــــــــــــــــــــ ــلاغ

انعقد مساء يوم الخميس 18 ربيع الأول 1439 ه الموافق ل 7 دجنبر 2017 اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتوجيه من الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران ورئاسة نائبه الأستاذ سليمان العمراني، من أجل مناقشة الموضوع الرائج المتعلق بالمادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه.

وتوقفت الأمانة العامة في البداية عند قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس، حيث ثمّنت الموقف الرسمي للدولة المغربية كما عبر عنه جلالة الملك والحكومة وكذا مختلف المبادرات الرسمية ذات الصلة وأيضا قرار البرلمان بعقد جلسة عمومية لمجلسيه للتضامن مع القدس الشريف وما عبر عنه وقام به المجتمع المغربي بكافة قواه الحية.

وبهذه المناسبة تثمن وتؤكد الموقف الذي عبر عنه الأخ الأمين العام في تصريحات صحافية من أن هذا القرار يشكل خطوة استفزازية ويمثل خطا استراتيجيا لن يغير من أصل الصراع شيئا، ولن يختطف القدس من أهلها ولن يغير طبيعتها، وأن سعي الصهاينة للاستئثار بها بالقوة يدخل في منطق الغلبة الذي لن يصمد مع التاريخ.

وتوجه الأمانة العامة بالمناسبة تحيتها للشعب الفلسطيني وللمقدسيين خاصة على صمودهم البطولي في وجه الغطرسة الصهونية وعلى تلاحم كافة فئاته ضد القرار الأمريكي الجائر، وتنوه بالمبادرة الفورية بتنظيم مسيرة وطنية للشعب المغربي يوم الأحد المقبل10 دجنبر وتدعو كافة مناضلي الحزب ومتعاطفيه إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.

أما فيما يتعلق بموضوع الاجتماع فقد أجمع أعضاء الأمانة العامة على التنوية بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماعهامن أجل تقديم تفسير للمادة 15 من النظام الأساسي.

وبعد التداول ثم التصويت خلصت الأمانة العامة إلى القرار الآتي:

” حيث إن حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الأخ الأمين العام الحالي للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب”.

وجدد أعضاء الأمانة العامة عزمهم على مواصلة التعاطي بنفس إيجابي وبنَّاء من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب، ودعوا كافة المؤتمرين للتعاون من أجل أن تكون محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه.

والسلام

وحرر الرباط في: 18 ربيع الأول 1439 ه الموافق 07 دجنبر 2017

الإمضاء:

ذ.سليمان العمراني

نائب الأمين العام