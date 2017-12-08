ترامب استسهل قرار القدس وتحاشى وعوده الأصعب

فاتح عبد السلام

مشروع ترامب الانتخابي الذي أوصله الى كرسي الرئاسة لم يضم في بنوده الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل فقط، لكن ضمّ فقرات مهمة وخطيرة أخرى ، منها الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني ، وانهاء نفوذ الاسلام السياسي وتشديد الحصار على كوريا الشمالية. هل يقدم ترامب اذن على استكمال تنفيذ الفقرات الاخرى ، أم إنّه ابتدأ بالجانب الأضعف وسهل التحقيق في ظل تشرذم العرب وانسياق المسلمين وراء مشاريعهم الخاصة الانقسامية ، وترك الفقرات الصعبة التي تعني دخول الولايات المتحدة حروباً كبيرة جديدة ليست بعيدة عنها القوة النووية .

النووي الايراني والاسلام السياسي متلازمان لاسيما في الملفات التي تديرها ايران في المنطقة ومنها العراق ولبنان واليمن ، حيث ايديولوجية السيطرة العسكرية والامنية والسياسية هي ايديولوجية دينية مذهبية تكرس انقسامات وانشقاقات في بلدان من الصعب أن تعرف الاستقرار الحقيقي في غياب مفهوم المواطنة الواضح المرتبط بدولة مدنية .

المؤشرات توحي بأن ترامب عاجز عن تحريك الملف النووي الايراني لمصلحة الغاء الاتفاق ، بسبب الموقف الاوروبي المعارض له ، وعدم قدرة واشنطن على ايجاد البديل الذي يقنع الأوروبيين ، بعد أن تمكنت إيران من اللعب بملف الاحتلال الامريكي للعراق وتوجيهه لسبع سنوات لصالحها ولا يزال لها المزيد . أمّا الاسلام السياسي فهو يستعد بثقل عسكري كبير هذه المرة لخوض انتخابات ترسيخ الدولة الدينية في العراق ،من خلال أجنحة جديدة وأخرى قديمة تعيد انتاج نفسها انتاجاً يتناغم مع السياسات الايرانية العليا في المنطقة . وخيارات واشنطن لا تزال محدودة في العراق أمام النفوذ الايراني والتعلّق العقائدي لجهات سياسية كثيرة بالحبال الايرانية التي

تلتف حول عنق العراق ، لاسيما بعد ان جرّت الحرب على داعش الارهابي خراباً على أجزاء مهمة في العراق من الصعب اعادة الحياة السياسية السليمة

اليها لأن مقومات الحياة السليمة لم تعد لحد الآن ، ويبدو أن ذلك وإن لم يكن مقصوداً فهو ذو فائدة للاعبين الكبار في إعادة الكَرّة ، والاستمرار في مسلسل تفريغ العراق من طاقاته وجعل الهوامش والطفيليات سادة المشاهد أينما التفتنا.

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

fatihabdulsalam@hotmail.com