علامات الكبر تظهرعلى نجوم السينما في مهرجان دبي

فستان مثير لمنى زكي في الافتتاح
دبي – الزمان
حضرت الفنانة المصرية منى زكي حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ 14 بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي.
و لفتت منى إليها الأنظار من خلال إطلالتها الجريئة والتي لم يعتد عليها الجمهور، حيث اختارت لها فستانا ذهبيا بشق طويل، بينما له فتحة واسعة من الصدر كشفت عن منحنيات جسدها.
وكان من بين الحضور يسرا، بشرى، ياسمين رئيس، عايدة رياض، صفية العمري، منة شلبي، دنيا سمير غانم، هند صبري
.وظهرت عليهم علامات الكبر في السن
منى زكي لفتت الأنظار منذ أيام في حفل اففتاح فندق بلغاري بدبي، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وشكل جديد.