علامات الكبر تظهرعلى نجوم السينما في مهرجان دبي

فستان مثير لمنى زكي في الافتتاح

دبي – الزمان

‎حضرت الفنانة المصرية منى زكي حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ 14 بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي.

‎و لفتت منى إليها الأنظار من خلال إطلالتها الجريئة والتي لم يعتد عليها الجمهور، حيث اختارت لها فستانا ذهبيا بشق طويل، بينما له فتحة واسعة من الصدر كشفت عن منحنيات جسدها.

‎وكان من بين الحضور يسرا، بشرى، ياسمين رئيس، عايدة رياض، صفية العمري، منة شلبي، دنيا سمير غانم، هند صبري

‎.وظهرت عليهم علامات الكبر في السن

‎منى زكي لفتت الأنظار منذ أيام في حفل اففتاح فندق بلغاري بدبي، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وشكل جديد.