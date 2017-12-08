شيريهان تفكر بالعودة للمسرح الاستعراضي 

القاهرة- الزمان : ‎احتفلت الفنانة المصرية المبتعدة عن الفن شيريهان بعيد ميلادها مع مصممة الأزياء ريم محمد العدل في منزلها.‎ونشرت العدل صورة من حفل عيد الميلاد على حسابها عبر موقع «أنستجرام»، حيث فاجأت الفنانة الاستعراضية في منزلها، وطالب الجمهور ريم بنشر صور أخرى من عيد الميلاد.‎شيريهان تستعد حاليا للعودة للفن من خلال عمل استعراضي، حيث ستقدم مجموعة من المسرحيات، ومن المقرر أن يتم عرضها في رمضان.‎شيريهان من مواليد عام 1964، وتحتفل بعيد ميلادها الـ 53، وتعد واحدة من أهم نجمات الاستعراض في الوطن العربي.