شيريهان تفكر بالعودة للمسرح الاستعراضي 

القاهرة- الزمان : احتفلت الفنانة المصرية المبتعدة عن الفن شيريهان بعيد ميلادها مع مصممة الأزياء ريم محمد العدل في منزلها.ونشرت العدل صورة من حفل عيد الميلاد على حسابها عبر موقع «أنستجرام»، حيث فاجأت الفنانة الاستعراضية في منزلها، وطالب الجمهور ريم بنشر صور أخرى من عيد الميلاد.شيريهان تستعد حاليا للعودة للفن من خلال عمل استعراضي، حيث ستقدم مجموعة من المسرحيات، ومن المقرر أن يتم عرضها في رمضان.شيريهان من مواليد عام 1964، وتحتفل بعيد ميلادها الـ 53، وتعد واحدة من أهم نجمات الاستعراض في الوطن العربي.