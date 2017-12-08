بيع نظارة تشرتشل بسعرغير متوقع

لندن – الزمان : بيعت نظارة القراءة الخاصة برئيس وزراء بريطانيا الأسبق الشهير ونستون تشرشل بثمن باهظ في مزاد علني، مما يعكس الاهتمام المستمر بزعيم بريطانيا في زمن الحرب العالمية الثانية. وتم بيع النظارة ذات الإطار المموه، امس، مقابل 6000 جنيه استرليني (8000 دولار)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.وأقيم المزاد العلني بالقرب من تشارتويل، وهو عقار ريفي لتشرشل يقع جنوب شرق لندن.وقالت دار مزادات كاثرين سوثون أوكشنيرز آند فاليورز إنه كان «مزادا شرسا» عبر الهاتف والإنترنت.وكان رئيس الوزراء، الذي توفي في 1965، مهتما بالنظارات المميزة جنبا إلى جنب مع القبعات الفاخرة وربطات العنق المزركشة والسيجار الجيدالذي رافقه في كل محطات حياته .