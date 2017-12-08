لوحة منقذ العالم لدافنشي تزيّن متحف اللوفر أبو ظبي

ابو ظبي – الزمان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، الأربعاء، أن لوحة المسيح «منقذ العالم»، التي رسمها ليوناردو دافنشي، وبيعت في مزاد في نيويورك بـ450 مليون دولار أميركي، في طريقها للمتحف.وذكر المتحف، الذي افتتح في نوفمبر الماضي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللوحة في طريقها إلى المتحف، دون أن يحدد موعد عرضها للجمهور.وكانت اللوحة، المعروفة باسم «سالفاتور موندي» (مخلص العالم) بيعت في نيويورك بمبلغ قياسي بلغ 450 مليون دولار، لتصبح أغلى لوحة تباع في مزاد على الإطلاق.وتوفي دافنشي عام 1519 ولم يبق من أعماله إلا ما يقل عن 20 لوحة، وتعد لوحة «سالفتور موندي»، التي يعتقد أنها رسمت بعد عام 1505، هي العمل الوحيد لدافنشي التي تخضع لملكية خاصة.