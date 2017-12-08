عصير الكرز للنوم الهاديء والزنك لمحاربة نزلات البرد

نيويورك -الزمان

كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية لويزيانا، أن شرب عصير الكرز قد يعطي فترات طويلة من النوم تصل في المتوسط إلى ساعة واحدة و24 دقيقة كل ليلة.ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرتها المجلة الأميركية للعلاج أن العصير يحتوي على مركبات تمنع إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤدي إلى ضعف النوم. كما أنها غنية بمواد (بروسيانيدينس) و(أنثوسيانين) – الموجودة في التوت البري – التي غالباً ما أشاد العلماء بفوائده الصحية والحد من الالتهاب.وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون عصير الكرز يزيد وقت نومهم بمقدار 84 دقيقة.فيما أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن الزنك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة نزلات البرد في الشتاء، حيث أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على شبكة الإنترنت أن مصادر الزنك تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج. كما يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال الإكثار من الفواكه الطازجة، لا سيما التفاح، مع شرب شاي الزنجبيل. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد حمامات الساونا والحمامات التبادلية (بارد/ساخن) والحركة في الهواء الطلق على تقوية المناعة. ومن المهم أيضاً غسل اليدين جيداً بانتظام، مع مراعاة أن تلمس اليد الوجه قليلاً قدر الإمكان.