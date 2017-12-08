تظاهرات تندد بقرار الاعتراف بالقدس عاصمةا لاسرائيل

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

شهدت العاصمة بغداد، والمحافظات اليوم ، انطلاق تظاهرات حاشدة وموحدة بعد صلاة الجمعة تنديداً بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ,فيما عد المرجع الديني محمد تقي المدرسي قرار الرئيس الامريكي ترامب بالاعتراف بمدينة قدس عاصمة لإسرائيل بأنها (صدمة)، محذرا من (تفشي روح التطرف)، فيما دعا الى نهضة قويةحضارية شاملة لمواجهة التطرف.وقال المدرسي في بيانه الأسبوعي الذي صدر عن مكتبه في محافظة كربلاء اليوم الجمعة (ندين قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للدولة الغاصبة),وأضاف (إنها حلقة في سلسلة ممتدة ابتداءً من احتلال البلاد الإسلامية بعد الحرب الكونية الأولى ومن ثم تفتيت المسلمين في دول ضمن حدود مفروضة وبالتالي زرع دولة الصهاينة في وسط العالم الإسلامي), واعرب المدرسي، عن (أمله في أن يشكل هذا الاعتراف المخالف للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، صدمة لأبناء الأمة لكي يعرفوا أن تخلفهم وتشتتهم وتقاتلهم كل ذلك كان سبب ضعفهم و أن لا مكان للضعيف في هذا العالم المادي الذي يسود اليوم), وتابع (علينا أن ننهض بقوة وحكمة من أجل ترميم ما حفر الدهر في واقعنا من أخاديد الوهن، كما علينا ان نعود إلى هدى ربنا سبحانه وحكمة كتابه العزيز وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله حتى تعود عزتنا بإذن الله تعالى),واوضح ان (هذه الصدمة قد تكون وسيلة لتفشي روح التطرف ولعل ذلك هو هدف من سبّبها),مؤكدا (عدم الانجرارراء دعوات الإرهابيين والتكفيريين الفارغة بل نلتزم بالسبل الحكيمة الكفيلة باستعادة قوتنا عبر النهضة الحضارية الشاملة والله المستعان).حسب البيان