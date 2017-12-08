انطلاق صفحة تحرير بادية الجزيرة نحو الحدود السورية

بغداد – محمد الصالحي

أنطلقت القوات المسلحة وقوات الحشد الشعبي اليوم الجمعة، بعمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير بادية الجزيرة.وقال بيان ان (قوات الحشد وقطعات الجيش العراقي انطلقت، اليوم الجمعة، بالصفحة الثالثة من العمليات العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير بادية الجزيرة الرابطة بين الموصل والأنبار وصولا الى الحدود العراقية السورية), واضاف ان (مقاتلي اللواء 40 من قوات الحشد توغلوا جنوب مجمع الصكار وحرروا قرية ام قصب الواقعة في عمق صحراء غرب الموصل).

هزتان ارضيتان تضربان حلبجة وجلولاء بغداد – تمارا عبد الرزاق ضربت هزتان ارتداديتان اليوم الجمعة، غرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان وشرق ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى. وقالت ا لهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته ( الزمان ) أن (المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية إرتدادية صباح اليوم في تمام الساعة ٤:٥٥:٠٠ بالتوقيت المحلي تبعد ١٠ كيلومترات جنوب غرب مدينة حلبجة ٦٦ كيلو مترا جنوب شرق مدينة السليمانية وبلغت قوة الهزة 4.5 درجة على مقياس رختر وتم الشعور بها بشكل واضح من قبل مواطنين المنطقة ولم تسجل حصول أية أضرار مادية أو بشرية), وأشار البيان الى (حدوث هزة أرضية أخرى بمقدار 3.2 على مقياس رختر في الساعة 01:59:28 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد 21 كيلو مترا جنوب شرق ناحية جلولاء ).