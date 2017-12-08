مجلس الوزراء يعد مؤتمر الكويت فرصة لبرنامج استثماري كبير

بغداد – قصي منذر

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، ان مؤتمر اعادة الإعمار في العراق المقرر إقامته في دولة الكويت منتصف شباط من العام المقبل فرصة لإطلاق برنامج استثماري كبير.وقال العلاق في بيان امس خلال كلمته التي القاها في الجلسة الثالثة لورشة التحضير للمؤتمر ان (البرنامج تم اعداده من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، لأهميته في اعادة الاستقرار والإعمار وعودة النازحين), موضحاً ان (دعم الاستقرار وإعادة الإعمار وإطلاق الفرص الاستثمارية ستكون من اهم محاور المؤتمر),واوضح العلاق ان ( الحكومة العراقية تقع على عاتقها مسؤولية إنسانية كبيرة في دعم الاستقرار وعودة النازحين والإعمار) مشيرا الى (تأهيل البنى التحتية في عدد من المدن شجع نصف النازحين للعودة لمناطق سكناهم ), مثمنا (الجهود التي بُذلت لإعداد تقارير وبيانات رصينة وموضوعية تم اعدادها من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي شملت مسح الأضرار لمختلف القطاعات في المدن المحررة), اوضح العلاق ان (الاستعدادات مستمرة لإنجاز متطلبات المؤتمر والاتفاق على جدول زمني لاستكمال إنجاز التقارير بصيغتها النهائية بفضل التنسيق الكبير مع دولة الكويت الشقيقة الذي اظهر عمق التلاحم الاخوي بين الدولتين الشقيقتين)، مشيرا الى (دور صندوق التنمية الكويتي والأمم المتحدة لإنجاح هذا المؤتمر)