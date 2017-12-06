أحلام في أغنية جديدة على قناتها الخاصة 

33

دبي – الزمان

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن استعدادها لإطلاق أغنيتها المنفردة الجديدة، على قناتها على موقع يوتيوب.

و مازحت  احلام المعروفة بنشاطها القوي على شبكات التواصل الاجتماعي ،زملائها المطربين، بأن قامت بتوجيه تحذير لهم، على حسابها الخاص على موقع تويتر، بقولها: رجاءً حنا راحننزل #سنغل بس حبيت أبلغكم اللي نزل يمسح أغنيته واللي ما نزل لاااااحد ينزل ام فاهد بتنزل #سنغل_حصري ملكي لا تقولون ما قلت. وأغنية أحلام الجديدة تنتمي للأغاني الوطنية، وذلك بمناسبة اليوم الوطي للإمارات، وتقول كلماتها: أسما القيم مغروس فيها وعادات. واخذت من عزت بلادي صفاتي. لله درك في جميعالمجالات. والله يصونك طلبتي في صلاتي. يا أم لرجال ن تتم المهمات. نعم الرجال ولا تهاب المماتي.

يذكر أن إدارة قنوات MBC كانت قد استبعدت أحلام من برنامج The Voice، بعد تويتة كتبتها على حسابها على تويتر، قالت فيها: ألا ليت الفن يعود راقياً كما عهدناه، وهو ما اعتبرهالكثيرون انتقادا لأغنية قولوا لقطر التي أطلقها عدد من الفنانين الخليجيين، وتم استبدالها بالفنانة نوال الكويتية.

مشاركة