أماكن ملوثة بشكل مرعب على متن الطائرات

برلين – الزمان

جراثيم مرعبة وبكثافة لا تصدق في اماكن جلوس نشتريها بنقودنا ونحن سعداء ، واليكم القصة ، حيث بينما يُفضل الكثير منا السفر عبر الطائرة لما تقدمه من امتيازات مثل اختصار الوقت والمسافات وفي بعض الأحيان أيضاً المال، خلصت دراسة حديثة إلى أن وسيلة النقل هذه تُعد أيضاً مرتعاً خصباً للجراثيم وفي أماكن لا تخطر على البال.وفي هذا الصدد، توصلت دراسة حديثة إلى أن الطاولة القابلة للطي هي أكثر الأماكن قذارة في الطائرة، بمعدل 2155 وحداة جرثومية لكل بوصة مربعة، وفق ما أشار إليه موقع «فوكوس» الألماني نقلاً عن دراسة صادرة عن موقع «سوودو» الإلكتروني لحجوزات وتذاكر الطيران.ونصحت الدراسة بعدم تناول المواد الغذائية التي تلامس طاولة الطائرة القابلة للطي. وقال المدير الطبي للمركز الاستشاري الألماني للنظافة، إرنست تابوري: «يجب عدم وضع الطعام مباشرة على الطاولة القابلة للطي».المرحاضوأشارت الدراسة إلى أن ثاني أكثر الأماكن قذارة في الطائرة هو ذراع شفط الماء في المرحاض (السيفون)، إلى جانب مقعد مرحاض الطائرة، بمعدل جراثيم يصل إلى 265 وحدة جرثومية لكل بوصة مربعة، حيث ينصح موقع «دير شتاندرت» الألماني باستخدام منشفة ورقية لفتح باب المرحاض وأخرى لإغلاقه. في المقابل، تبلغ الجراثيم في مقعد مرحاض المنزل نحو 172 وحدة جرثومية لكل بوصة مربعة.

حزام الأمانوأوضحت الدراسة أيضاً أن حزام الأمان يأتي في المركز الثالث كأكثر الأماكن قذارة في الطائرة، بمعدل 230 وحدة جرثومية لكل بوصة مربعة، مضيفة أن بنية نسيج حزام الأمان تجعله مثالياً لامتصاص البكتيريا والجراثيم الأخرى، مشيرة في هذا الصدد إلى أن «من يسافر عبر الطائرة، يجب عليه بعد ربط الحزام أن يُطهر يديه».