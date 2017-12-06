كيفية إنهاء جلسات فيسبوك الفعالة في خطوة واحدة

نيويورك- الزمان

يقوم المستخدم مع مرور الوقت بتسجيل الدخول في شبكة فيسبوك من أجهزة مختلفة، وينسى أن يقوم بتسجيل الخروج، وهو ما يؤدي إلى ظهور قائمة طويلة نسبياً من الأجهزة المكتبية أو اللوحية أو الهواتف الذكية، التي تم استعمالها لتصفح الشبكة.وفي مثل هذه الحالات يمكن للمستخدم عبر قائمة إعدادات فيسبوك وتحت بند «الأمان وتسجيل الدخول» استدعاء قائمة تشتمل على الأجهزة والموقع والتاريخ والوقت، الذي تم فيه تسجيل الدخول في شبكة فيس بوك.

ومن خلال نقرة بالفأرة يمكن تسجيل خروج بعض الأجهزة أو إنهاء الجلسات الفعالة، مثلاً عندما يتم الإبلاغ عن الوصول إلى حساب فيسبوك من مكان مشبوه، وهنا يمكن استعمال الزر الموجود في نهاية القائمة أسفل الجانب الأيمن، لإنهاء جميع الجلسات الفعالة.