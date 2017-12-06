محامى العادلي لـ (الزمان ):موكلي سلم نفسه بإرادته

القاهرة- مصطفى عمارة: نفى فريد الديب محامى حبيب العادلي فى تصريحات خاصة الانباء التى ترددت عن القاء القبض على حبيب العادلى مؤكدا انه سلم نفسه بمحض ارادته فى المقابل اكد مصدر امنى ان قوات الامن قامت بالقاء القبض عليه بعد تحديد مكان اقامته بناء على تعليمات وزارة الداخلية وانه تم التحفظ عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده. فيما اكد مصدر قضائى ان النيابه ستجرى مع وزير الداخليه تحقيقا حول هروبه ثم تعيده الى سجن طره لحين نظر الطعن على الحكم يوم 11 يناير المقبل مشيرا الى ان العادلى قد يكمل مدة السجن المقرره بـ 7 سنوات فى حال رفض الطعن فى حين ان قبول المحكمه بالنقض يعطيه فرصة جديدة للخروج من السجن لانه يعنى القاء الحكم واعادة محاكمته مرة اخرى او براءته نهائيا من الاتهام الموجه اليه. فيما اكد المستشار جميل سعيد ان حكم السجن المشدد 7 سنوات واجب النفاذ وبالتالى فان جميع المتهمين فى القضية سيظلوا محبوسين على ذمة القضيه لحين نظر الطعن واوضح المحامى جميل البرنس على انه يجب على فريد الديب محامى المتهم ان يقدم باستشكال لايقاف تنفيذ الحكم لحين النظر فى الطعن المقدم للمحكمة ،موضحا ان البيان الصادر عن وزارة الداخلية يشير انه سلم نفسه للقوات بما يعنى حسن النية قد يعفيه من تهمة الهرب .