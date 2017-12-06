البابا: الإعتراف بحقوق الجميع في الأرض المقدسة شرط للحوار

بغداد – قصي منذر

روما – صلاح السلام

تصاعدت ردود الافعال على نطاق واسع امس بالتزامن مع الكشف عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلان قراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. واكد بابا الفاتيكان إن (الاعتراف بحقوق الجميع في الأرض المقدسة هو شرط أساس للحوار).وشدد البابا فرنسيس في حوار مع مجموعة من الفلسطينيين المشاركين في حوار الأديان مع الفاتيكان على ضرورة الاعتراف بحقوق الجميع في الأراضي المقدسة.وكان البابا فرنسيس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اول أمس الثلاثاء بشأن عزم ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي بغداد ، أعرب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي عن تضامنه الكامل مع موقف القيادة والشعب الفلسطيني والمواقف العربية والاسلامية والدولية الرافضة لنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس الشريف. ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته(الزمان) امس عنه قوله انه (كان الاجدر بالولايات المتحدة العمل على تعزيز فرص إحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الاوسط بعيداً عن هذه الخطوة التي قد تؤدي الى تعويق مسيرة السلام). ورأى المرجع الديني جواد الخالصي ان هذه الخطوة تمثل النهاية الاخيرة للتحالف الامريكي الاعلان الامريكي الصهيوني.

وقال الخالصي في تغريدة له أوردها بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس ان (الاعلان الامريكي الصهيوني حول القدس يمثل النهاية الاخيرة للتحالف الامريكي الصهيوني، ولمن سار في مخططاته من خونة الامة). وشهدت بغداد وعدد من المحافظات السبت الماضي تظاهرات رافضة للقرار الامريكي .واندلعت مواجهات صباح امس بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم احتجاجا على قرار ترامب

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