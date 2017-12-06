هزة أرضية تضرب حلبجة دون خسائر

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي،التابعة لوزارة النقل انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري،فيما ضربت هزة ارضية مدينة حلبجة بلغت قوتها 9-4 درجه على مقياس ريختر.

واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (تعرض اجواء العراق الى موجة برد شديدة ينتج عنها انخفاضا في درجات الحرارة بين 5-7 درجات اليم الخميس بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي قادم من تركيا)،واضاف ان (تاثير المرتفع التركي يستمر لمدة ثلاثة ايام في المناطق الوسطى والجنوبية مسبباً تصاعد الغبار فيهما وخمسة أيام على المنطقة الشمالية وتصل درجات الحرارة فيها دون الصفر المئوي وتشهد تساقط ثلوج فوق المناطق الجبلية).وكانت الهيئة قد حذرت في بيان سابق من (موجة غبار كثيفة تضرب العراق اليوم الخميس ومن المتوقع ان تؤثر على اغلب مدن البلاد سبب عبور جبهة هوائية باردة مرافقة لمنخفض من اصل قطبي بارد وجاف)،وأضاف ان (فرص الامطار ضعيفة في مدن الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط).

واوضح البيان ان (طقس اليوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع تساقط زخات مطر مع تصاعد غبار كثيف وفرصة لحدوث عواصف ترابية وتنخفض مدى الرؤية في بعض المناطق الى الالف متر فقط وتنخقض درجات الحرارة الصغرى الى دون الصفر المئوي وفي الشمالية يكون الطقس غائما مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في بعض الاماكن خاصة الاقسام الشرقية مع فرصة لتساقط الثلوج على الاقسام الجبلية وفي الجنوبية طقس غائم مع تصاعد غبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية وتنخفض درجات الحرارة.

فيما اعلن مدير الأنواء الجوية في إقليم كردستان فاضل إبراهيم عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.9 على مقياس ريختر ضربت مدية حلبجة. واضاف في تصريح امس ان ( سكان محافظة السليمانية شعروا بالهزة التي وقعت صباح امس الاربعاء بقوة 4.9 على مقياس ريختر), وأضاف، أن (مركز الهزة يقع شرق حلبجة على الحدود العراقية الإيرانية واستشعر سكان السليمانية ودربندخان بها)، موضحا أن (الهزة جاءت ضمن سلسلة الهزات التي شهدتها هذه المنطقة خلال الأيام الماضية).