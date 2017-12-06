سواريز: لا يوجد فريق ضعيف

{ مدريد – وكالات – أبدى دينيس سواريز، لاعب برشلونة، سعادته بعد الانتصار على سبورتنج لشبونة بهدفين نظيفين في آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات في دوري الأبطال.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” قال سواريز: “لا يوجد فريق ضعيف في هذه المسابقة، نحن نشعر بأهمية المباراة وسعينا لحصد الثلاث نقاط ولعب مباراة طيبة للجمهور الذي أتى للملعب في ظل برودة الجو”.

وتابع “العديد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة اتخذوا خطوات للأمام بعد تلك المباراة، ربما لا نقدم الأداء المطلوب، ولكن الأهم هو النتيجة”.

وعن الفريق الذي يتمنى أن يواجهه البارسا في دور الـ16 رد مازحا: “اتمنى أن نواجه من لا يحبنا”.