التجارة تنفّذ حملات لإدامة وصيانة الأبنية ورفع الأنقاض

إنطلاق معرض صنع في سورية للبيع المباشر الأسبوع المقبل

بغداد – شيماء عادل

تنفذ وزارة التجارة من خلال شركاتها حملات العمل التطوعي بجهود ومشاركة ملاكاتها العاملة صيانة الابنية ورفع الانقاض والسكراب وازالة الادغال والحشائش وصبغ الجدران والاعمدة وتنظيف الكراجات بالاضافة الى عمليات الصيانة للمطاحن وللسايلوات.

وقالت الوزرة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تلك الاعمال نفذت باشراف مباشر من الادارات العامة وبجهود وخبرات ذاتية من موظفيها لتوفير مبالغ كانت تصرف عليها اموال طائلة فيما لو نفذت من جهات خارج وضمن توجهاتها ومن خلال لجنة العمل التطوعي المركزية). واضاف (كما اجرت العديد من حملات العمل التطوعي في تلك الشركات خارج الوزارة بالاضافة الى اقامة الندوات لبث روح التعاون واشاعة العمل التطوعي لما له من مردودات مالية ومعنوية لبناء الوطن في ظل الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد وذلك تماشيا مع التوجهات الحكومية التي اطلقتها في اواخر 2015).

واعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة للوزارة عن ان معرض بغداد الدولي سيشهد مطلع الاسبوع المقبل انطلاق المعرض المتخصص للصناعات السورية وللفترة من من التاسع الى 29 من شهر كانون الاول الجاري .

تنظيم معرض

ونقل البيان عن مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم القول انه (برعاية مجلس النواب العراقي لجنة الاقتصاد الاستثمار النيانية سيتم تنظيم معرض صنع في سورية والذي يعد اكبر معرض للبيع المباشر للمنتوجات السورية). واضاف ان (المعرض سيتضمن عرض منتجات للصناعات النسيجية والالبسة ولوزام الانتاج اضافة الى الصناعات الغذائية والصـــناعات الكيمائية والصناعات الهندسية وان شركة رشا الوادي واتحاد المصدرين السورين وغــــــرفة صنـــــاعة دمشــــــق وهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي السوري والغرفة الســـــــورية العراقية المشـــتركة هي التي ستقــــــوم بتنظيم المعرض وبالتنسيق والتعاون مع الشركة العامة للمعارض العراقية).

واوضح حاتم ان (معرض بغداد الدولي سيشهد اقامة عدد من المعارض المتخصصة في عام 2018 حيث ستنظم شركة بيرمـــــــيدس المصرية وبالتعاون مع شـــــــركة المعارض للفترة من 5-9 ايلول المقـــــــــبل معرض البناء الاعــــمار ومعرض الصناعات الــــتركية ومعرض النفط والغاز اضافة الى تنظــــــيم شركـــــــــة مجد الاعمال معرض حمايــة امن المجـــــــتمع للمنظومات والسيطرة والمراقية وللفترة من 4-6 من شهر كانون الاول 2018.