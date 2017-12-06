هيئة الحج تدعو المواطنين إلى التسجيل في شركات مجازة

بغداد- قصي منذر

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة المفردة لهذا الموسم الى ضرورة التسجيل لدى الشركات المجازة والمعتمدة من قبلها حصرا لضمان حصولهم على الخدمة المضمونة واللائقة بهم.

وقال بيان للهيئة امس انه (بامكان المواطنين زيارة تلك الشركات والاطلاع على البرامج المعدة لاختيار مايلائمهم منها وحجز مقاعدهم وفق التوقيتات التي يرغبون), داعيا المواطنين الى (عدم الانجرار وراء شركات العمرة غير المجازة من قبل الهيئة كونها غير خاضعة لرقابتها), واوضح البيان ان (الهيئة غير مسؤولة عن عدم الالتزام بمواعيد السفر وانعدام توفير بقية الخدمات الضرورية الاخرى كالسكن والنقل والطعام وغيرها من السلبيات التي تؤشر ضدها في كل عام).

شركات مجازة

مشيرا الى ان (اسماء الشركات المعتمدة والمجازة من قبل الهيئة هي نداء الاسلام للحج والعمرة ونقل المسافرين المحدودة وخيرات مكة للحج والعمرة المحدودة وجوهرة طيبة للحج والعمرة المحدودة وارض الجنان للحج والعمرة المحدودة وفجر مكة للحج والعمرة المحدودة والوقار للسفر والسياحة المحدودة والمربد للسفر والسياحة المحدودة ونور البصرة للحج والعمرة المحدودة وديم البوادي للسفر والسياحة المحدودة ومودة القربى للحج والعمرة المحدودة والطواف للسفر والسياحة المحدودة وقريش للحج والعمرة المحدودة والصافات الدولية لخدمات الحج والعمرة المحدودة والكواز للحج والعمرة المحدودة) وابراج مكة للحج والعمرة المحدودة وسامراء للسفر والسياحة المحدودة ودرة المدينة للحج والعمرة المحدودة والحطيم للسفر والسياحة المحدودة واحباب الرحمن للحج والعمرة المحدودة وجوهرة الصفا للحج والعمرة المحدودة وعطاء القائم للحج والعمرة المحدودة والفارس للسفر والسياحة المحدودة والفجر للسفر والسياحة المحدودة وطريق المروة للحج والعمرة المحدودة ونور البنين للحج والعمرة المحدودة والعرفان للحج والعمرة المحدودة والصفا والمروة المباركة للحج والعمرة المحدودة والياسر الدولية للسفر والسياحة المحدودة و نجم الرحاب للحج والعمرة المحدودة و كانون للسفر والسياحة المحدودة والدلتا للسفر والسياحة المحدودة والمنير للحج والعمرة المحدودة ورحلة الحجاز للاستثمار السياحي والحج والعمرة المحدودة والنور للحج والعمرة المحدودة والنهر الازرق للحج والعمرة المحدودة و نور المسرى للحج والعمرة محدودة المسؤولية ووادي مكة للحج والعمرة المحدودة وريتاج مكة للحج والعمرة المحدودة والسعفة الذهبية للنقل والسفريات المحدودة بر الامان للسفر والسياحة المحدودة وبركات ال ياسين للحج والعمرة ونقل المسافرين المحدودة والسعادة للسفر والسياحة المحدودة وديار العراق للحج والعمرة المحدودة والملبي للحج والعمرة المحدودة وروعة نسمات المدينة للحج والعمرة المحدودة والمسرة للحج والعـــــمرة المحدودة والحلو الذهبية للنقل العام ونقل المسافرين والحج والعمرة وارض الطائف للحج والعمرة المحدودة وساحل اللاذقية للسفر والسياحة المحــدودة ونبع بابل لنقل المسافرين والحج والعمرة المحدودة وطيبة للحج والعمرة المحـــــــدودة وانوار المصطفى للسفر والسياحة المحدودة والزاد للحج والعمرة المحدودة و نبع الطائـــف للسفر والسياحة المحدودة وسراج المعتمر للحج والعمرة المحدودة واحباب ابو القاسم للحج والعمرة المحدودة و ابراج الجزيرة للحج والعمرة محدودة المسؤولية.