رئيس القات – شامل حمد الله

لم يبق من الاربعة من قادة مجلس التعاون العربي غير حسني مبارك، شيخوخة وخلع.

مات الحسين واعدم صدام وقتل علي صالح، وقبلهم انتهى مجلس التعاون العربي يوم الثاني من اب سنة الغزو الارعن.

جرثومة الفقر قتلت صالح وقبله قتلت صدام، ولم يكن مصير مبارك بأفضل، فشعارات الرحيل امام قصره عاد صداها بمصادرة حساباته المصرفية وعائلته.

الفقر الذي يسلك الفرد في العسكر ويحوله الى منقلب بأسم الشعب ليتوهم انه قدر امته والزمان.

مشهد حمله اليوم مفلوق الهامة وسط اصوات غير مفهومة تعيد الى الذهن صورة صدام محمولا مكسور الرقبة وصور القذافي المدمى وايضا صرر مبارك على نقالة لحضور المحاكمة وقد غطى انفعلات عينيه بنظارات معتمة.

اكره ان اقول القابا رسمية لمثل هذه الحالات، فمثل هذه الخواتيم طبيعية للفقير الذي يشبع من حلال فيتخم من سياسة الحرام دما ومالا واقدار ناس.

انتهى صالح بعد ان أسهم في تأخير اليمن عقوداً وتنتظرها عقوداً من التحـــــــول لن تمر قبل دفع ثـــــــمن باهظ، فلازال للصراع بين ضفتي الخليج مواسم من زلازل لن يخفف القات من اوجاعها.