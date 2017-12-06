الإسكان ينفّذ حملات خدمية في كركوك والنجف

أمانة بغداد تستعد لموسم الأمطار وتعالج التخسّفات

بغداد ــ تمارا عبد الرزاق

أكملت أمانة بغداد أعمال اصلاح التخسف الحاصل في شارع الجمهورية لخدمة عدد من المحلات السكنية في مركز العاصمة في اطار الاستعدادات المكثفة لموسم الامطار. وقالت الامانة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة شارفت على اكمال اعمال إصلاح التخسف الحاصل في خط الامطار ضمن شارع الجمهورية قرب ساحة الخلاني لخدمة محلتي 104 و107 ونفق التحرير ضمن الاستعدادات الكبيرة التي تبذلها لموسم الامطار). واضاف ان (اعمال الاصلاح تضمنت ابدال خط الامطار بطول 24 متراً وبقطر 1000 ملتر وبعمق يتراوح بين 3 الى 4 أمتار لمعالجة المشكلات التي تعانيها بعض المناطق القريبة في أثناء هطول الامطار). وعلى الصعيد نفسه حققت الامانة نسب انجاز متقدمة في مجال تطوير الطرق وتأهيل شبكات المجاري خدمةً لأهالي منطقتي العامرية والقادسية ضمن قاطع بلدية المنصور.

خط امطار

واوضح البيان ان (قسم المجاري في بلدية المنصور بدأ العمل منذ ثلاثة اسابيع بإنشاء مقطعين لخط امطار بشارع ابو دلف بالتنفيذ المباشر بعد ان كانت تعاني هذه المحلات طفحا للمياه في اثناء هطول الامطار).

وتابع ان (القسم قام بتنفيذ منهولات مستطيل والعمل مستمر بالمقطع الثاني من خط الامطار ومن المؤمل إنجاز هذه الاعمال نهاية الشهر الجاري).

واوضح البيان ان (قسم الطرق قام بأعمال تطوير شارع الافرازات الحديثة في حي القادسية إذ تم دفن الشارع بالحصى الخابط واكساءه بطبقتين من الاسفلت وعمل قالب جانبي بواسطة ماكنة (البور كيربر) كما تمت المباشرة بتطوير الجزرة الوسطية لشارع البصرة الواقع بين شارع العامرية وجسر الغزالية فضلاً على مباشرة ملاكات قسم الطرق مد القالب الجانبي وعمل معابر للسابلة في الجزرة الوسطية بالشارع نفسه وسيتم إنجاز هذه الاعمال نهاية شهر كانون الاول الجاري).

تنظيف حوض

واضاف ان (الامانة وصلت الى نسب متقدمة جدا في تنظيف حوض قناة الجيش الذي يمتد من شمالي العاصمة قرب جسر المثنى الى منطقة الرستمية جنوب العاصمة عبر تقسيمها الى خمسة مقاطع ضمن مسؤولية بلديات الشعب والصدر الثانية والصدر الاولى والغدير وبغداد الجديدة).

وتابع ان (الدوائر البلدية قامت بإستعمال آليات تخصصية في اعمال تنظيف مجرى القناة عبر رفع العوالق والادغال والترسبات ومن المؤمل اكمال الاعمال في الايام المقبلة لتهيئتها في تصريف مياه الامطار في حال هطولها بكميات كبيرة).

من جهة اخرى نفذت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة حملات خدمية في ناحيتي الزاب والعباسي التابعتين لقضاء الحويجة في محافظة كركوك بعد تحريرها من عصابات داعش.

وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات العاملة في مديريتي الزاب والعباسي التابعتين لمديرية البلديات العامة احد تشكيلات الوزارة نفذت حملات واسعة شملت الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية ورفع السواتر الترابية وهياكل السيارات المتفحمة نتيجة العمليات العسكرية فضلاً عن تهيئة وتنظيف المحلات والأسواق وإعادة فتحها من جديد).

واضاف المركز الاعلامي أن (مديرية بلديات المحافظة والمؤسسات الخدمية التابعة لها أستنفرت كافة الجهود الخدمية والآلية في قضاء الحويجة من أجل رفع المخلفات الحربية والنفايات للأسراع في إعادة العوائل النازحة إلى ديارهم).

وتابع البيان ان العمل متواصل في مشروع ماء كركوك وان الملاكات الهندسية والفنية في شركة الفاو الهندسية العامة تباشر بأعادة العمل في المشروع والذي تنفذه الشركة لصالح المديرية العامه للماء التابعتين للوزارة حيث وصلت نسبة الانجاز الحالية للمشروع نحو 88 بالمئة وبطاقة انتاجية قدرها 12 الف متر مكعب في الساعة وان المشروع يتكون من أحواض الترسيب بعدد12 حوضا وخزان الماء الصافي وبناية الدفع الواطئ بالاضافة الى بناية الدفع العالي بناية الكيميائيات (وبناية الطاقة الكهربائيةوبناية الفلاتر وبناية الغسيل العكسي، فضلاً عن أحواض المزج السريع وبخطين كل خط 12.5 كيلو مترات).

واضاف ان (الوزارة مستمرة في دعم المشروع حتى انجاز الفقرات المتبقية فيه وبموجب المواصفات الفنية المطلوبة اذ تم تخصيص مبلغ مالي لاستئناف العمل في المشروع بعد توقف العمل به لاكثر من عامين بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد وان الوزارة حريصة كل الحرص على انجاز هذا المشروع الحيوي اذ يعد من المشاريع الستراتيجية والمهمة في المحافظة كونه سيوفر الماء الصالح للشرب ويقضي على شح المياه لمدة 25 عاما في المحافظة عند انجازالمشروع). وتابع البيان ان (الوزارة استأنفت الاعمال في استكمال مشروع مجاري النجف والتي استطاعت الوزارة استحصال المبالغ المالية اللازمة لتمويله وإستئناف العمل فيه بغية انجازه في العام القادم 2018 بعد توقفه بنسبة انجاز 80 بالمئة).

واشار البيان الى ان (مديرية الطرق والجسور التابعة للوزارة شارفت على انجاز مشروعين للطرق في محافظة صلاح الدين بنسبة انجاز 94 بالمئة من مشروعي صيانة اضرار طريق دجيل – سامراء وطريق سامراء – ضلوعية في المحافظة).

استكمال مشروع

كما تستأنف الوزارة العمل في مشروع مجاري محافظة النجف.

وتابع البيان ان (الوزارة استأنفت الاعمال في استكمال مشروع مجاري المحافظة وهو من المشاريع التي استطاعت الوزارة استحصال المبالغ المالية اللازمة لتمويله وإستئناف العمل فيه بغية انجازه في العام المقبل 2018 بعد توقفه بنسبة انجاز 80 بالمئة), واضاف ان (المديرية العامة للمجاري التابعة للوزارة استأنفت العمل في مشروع مجاري المحافظة الذي يعد من المشاريع المهمة والحيوية ).

مشيراً الى ان (المشروع يخدم خمسة احياء مهمة في المحافظة وهي السلام والفرات والغري والاطباء ومجمع الدوائر الحكومية حيث يبلغ عدد السكان المستفيدين نحو 150 ألف نسمة).

وتابع البيان ان ( نسبة الانجاز في المشروع قبل التوقف بسبب الازمة المالية بلغت 80 بالمئة وقد تمت المباشرة بالعمل في المشروع بعد تمويله لانجاز الفقرات الضرورية والحاكمة في المشروع).