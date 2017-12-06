بعد خسارته في القمار

أب يبيع إبنته بثمانية ملايين دينار

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت مفرزة امنية من إلقاء القبض على احد الاشخاص متورط ببيع ابنته وأجبرها على دفع ثمن خسارته المتكررة بلعب القمار في منطقة الكرادة ببغداد, فيما ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في الطارمية. وقال الشهود أمام القائم بالتحقيق ان المتهم عرض ابنته للبيع لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار وذلك كونه مدمناً على لعب القمار وتراكمت مبالغ الديون عليه الى حد لم يستطع الايفاء بها بعد خساراته المتوالية الا ان الشهود امام القاضي تراجعوا عن اقوالهم المؤكدة على بيع الطفلة ليغيروها بان الوالد اودعها لدى المتهم المشتري لحين سداد الدين. في افادته يقول المتهم المشتري الذي وجدت الطفلة بمعيته ان المتهم والد الطفلة هو من عرض عليه فكرة شراء البنت بمبلغ الصفقة المذكور لقاء تسديد ديونه ولكوني رجلاً معروف مكان عملي ومهنتي واحتاج باستمرار للفتيات بمختلف الاعمار وحتى الصغيرات لتدريبهن على العمل فهي مهنتنا منذ القدم فقبلت العرض واتممت الصفقة وكنت اروم تشغيلها في المرقص.من جانبه اعترف الأب في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بما جاء في أقوال الشهود والمشتري بقيامه بعرض صرف المبلغ وتسديد الديون على لعبة القمار وكان المبلغ المتفق عليه ثمانية ملايين دينار. المحكمة أطلعت على محضر الضبط الذي ايد وجود الطفلة لدى صاحب المرقص وكذلك تم التأكد من هوية الاحوال المدنية الخاصة بالطفلة الضحية والمتثبت فيها تولدها في اذار من العام 2007 ونسبها للأب المجرم .وبهذا فان محضر الضبط وأقوال الشهود وافادة الطفلة وبيان حالها واعتراف المتهمين وابوها والمشتري بتوفر كافة الضمانات القانونية لهما ووجدتها المحكمة أدلة كافية ومقنعة لتجريم الوالد المجرم وفق المادة 6/ أولاً وخامساً بدلالة المادة 1من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.الى ذلك تشكلت محكمة الجنايات المركزية وقررت اصدار حكمها على المجرم والد الطفلة بالحكم عليه بالسجن مؤبد كعقوبة أصلية وبغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار وفق المادة 6/ أولاً وخامساً وبدلالة 1 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.وفي حالة دفع الغرامة بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الاصلية مع احتساب الموقوفية وفي ما يخص الطفلة فان المحكمة أصدرتً تأييدا لقاضي التحقيق بايداعها في دور الدولة للايتام. الى ذلك قال بيان لإعلام قيادة عمليات بغداد امس ان (القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابي وضبطت بحوزته حزاما ناسفا تم تفكيكه، وقنبلة يدوية، ومسدسا، في منطقة الطارمية).

ووجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي بدعم عوائل الشهداء والجرحى وانجاز معاملاتهم وصرف مستحقاتهم تكريماً لدمائهم التي حررت ارض العراق, فيما اشاد بأداء الشرطة الاتحادية، مؤكدا أن قواتها تطورت تدريجياً ووصلت الى ذروتها. وقالت الداخلية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الداخلية قاسم الاعرجي زار قيادة قوات الشرطة الاتحادية). مبينا أنه (اطلع في جولته على الرؤية الخاصة بالإبداع والابتكار الذي ينفذه رجال الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الصناعة بشأن تطوير الأسلحة المستخدمة بجهد ذاتي). ونقل البيان عن الاعرجي قوله،(إننا كسبنا ثقة المجتمع والناس من خلال انجاز أبطالنا في ساحات القتال). مشيراً الى أن (قدرات الرجال في الشرطة الاتحادية تطورت تدريجياً الى أن وصلت الى ذروتها كما وجه سيادته بدعم عوائل الشهداء والجرحى وانجاز معاملاتهم ومستحقاتهم تكريماً لدمائهم التي حررت ارض العراق).

تشكيل لجنة

وأكد (أهمية مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين). فيما قرر (تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم وعضوية الجهات المختصة لتلبية متطلبات قيادة الشرطة الاتحادية كافة لدعم وتطوير عملها). الى ذلك صوت مجلس محافظة واسط على اعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد زويد من منصبه. وقال مصدر في المجلس امس ان (مجلس محافظة واسط صوت خلال جلسته التي عقدت على اعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد زويد من منصبه).واضاف ان (15 عضوا صوتوا على اعفاء القائد من اصل 21 حضروا الجلسة) مشيرا الى ان (المجلس فتح باب الترشيح للمنصب لمدة أسبوع).وصوت مجلس محافظة واسط ، في شباط 2017، على إقالة معاون قائد شرطة واسط، وذلك على خلفية ضرب فلاحين تظاهروا للمطالبة بمستحقاتهم في المحافظة. وفي ديالى قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني امس ان (الاجهزة الامنية في ديالى بدات باعتماد خارطة طريق جديدة لمحاربة التهرب من دفع الرسوم الكمركية من خلال اعتماد بعض سائقي الشاحنات الناقلة للمواد التجارية طرقا زراعية او نائية للابتعاد عن جمرك الصفرة).واضاف ان (الخطة والتي بدات تطبيقها على الارض تتمحور في منع مرور اي شاحنات تحمل مواد تجارية من اي طرق زراعية او برية وتحويلها باتجاه الصفرة مؤكدا بان طريق مرجانة والذي يمثل بوابة حمرين قطع لهذا السبب).

وفي بغداد تمكنت القوات الامنية، الثلاثاء، من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات شرقي العاصمة بغداد، فيما ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الأورفلي، شرقي بغداد). وأشار الى ان (القوات الامنية ضبطت بحوزة العصابة كميات كبيرة من المواد المخدرة).