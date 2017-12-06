مجلس الوزراء يرفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

العبادي: العراق يحرص على إقامة علاقات طيبة مع المجتمع الدولي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رفض مجلس الوزراء موضوع نقل السفارة الامريكية الى القدس لما فيه من تداعيات ,فيما كشف رئيس المجلس حيدر العبادي عن موقف السعودية من العلاقات بين العراق وايران مجدداً تعهده بـمفاجآت للفاسدين. وقال بيان امس ان (المجلس رفض برئاسة العبادي نقل السفارة الى القدس لما فيه من تداعيات). وقال العبادي خلال المؤتمر الاسبوعي عقب جلسة المجلس ان (هناك بعض من المسؤولين في اقليم كردستان ما زالوا يصرون على سفك الدماء), مبينا ان (محاربة الفساد ليست لاغراض انتخابية او سياسية), نافيا (ما تناقلته منظمة تطلق على نفسها هيومن رايتس ووتش بشأن محاكمة المواطنين بتهمة الارهاب دون ادلة), مؤكدا (وجود مشروع كامل لتأمين الحدود مع سوريا). واضاف ان (السعودية عبرت عن موقفها من العلاقة بين العراق وايران واعتبرت انها لا تشكل أي خطر عليها), واوضح العبادي ان (العراق بدء اليوم في موقعه المستقل وهناك من يخرج بشعارات طائفية يحاول منها تضليل الرأي العام), مؤكدا ان (العراق غير تابع لأحد ويحرص على علاقات طيبة مع المجتمع الدولي من خلال المصالح المشتركة ولا يمكن لأي بلد ان يعيش في محيط معاد له), وأشار الى ان (هناك اهتماما دوليا كبيرا للعراق والبعض للأسف يتصور ان هذا الاهتمام سينخفض فالعراق منذ غزو النظام البعثي للكويت عام 1990 فرض عليه الحصار وبعد سقوط النظام ودخول التنظيمات الارهابية وداعش يحاول بلدنا ان يحسن من علاقاته الإقليمية والمجتمع الدولي وجزء منها لم تنجح في النظام البائد), وتابع، ان (الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003 تنازلت كثيراً وارسلت وفودا الى الدول وتحاول تحسين علاقتها وفتح سفارات في بغداد ولم تأت بنتيجة والعراق اليوم أصبح قوي ودول العالم تُقبل عليه وتريد فتح سفاراتها في العراق وهي من تتودد له واستغرب من البعض يقول ان العراق يخضع لدول إقليمية), واشار العبادي الى ان (الحكومة العراقية لديها موقفا بشأن مانشر عن عزم أمريكا على الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ومجلس الوزراء يرفض هذه الخطوة وعبر عن قلقه البالغ), وتابع ان (الحكومة تحذر بشدة من تداعيات هذا القرار على المنطقة والعالم ومايمثله من إجحاف بحقوق الفلسطينيين), مؤكدا ان (العراق يقف بشدة في إدانة هذا الامر وندعو الجميع الى رفض هذا التوجه وسنقوم بدورنا في هذا الامر), وشدد العبادي على (السيطرة على الحدود بشكل كامل مع سوريا فوجود داعش هناك إرهابية سيسهل قيامها بعمليات إرهابية وان العراق يملك قوات عسكرية أقوى من كل جيوش المنطقة فهي قاتلت اعتدى منظمة إرهابية داعش وهو انجاز كبير للعراق), واضاف العبادي ان (جهدنا مستمر في مكافحة الفساد وأعلم ان المواطنين مستعجلون وكتل سياسية تصعد التوقع هدفها منه افشالنا ولكن لدينا دستورا وقانونا يحكم العراق), وأوضح ان (ملف الفساد قادم وهناك من ينشر قوائم غير الصحيحة لا أريد الانجرار معهم وهم كاذبون ويحاولون تفكيك البلد واعلم ان هناك شركاء في السيطرة على النفط والتحقيقات ستبين ذلك وشكلت لجنة عليا من الخبراء للنظر بالموضوع وتوجد قوائم معدة خاضعة للتحقيق في مجال الفساد), مؤكدا ان (الفساد يجب محاربته وهو ليس قضية انتخابية ولا سياسية بل هي جريمة), وعن تأخر الحوار بين المركز والاقليم اضاف العبادي انه (تم تشكيل لجان بالتحقيق في رواتب الإقليم نريد التدقيق فيها فاذا تدفع أموال من دون تدقيق فستذهب الى المتسلطين والأحزاب وكلفنا الرقابة المالية ولجنة خاصة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسنبدأ في خطوات أولى لدفع الرواتب),واضاف (أما المطارات فطلبنا واضح في الدستور العراقي بان تكون ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية والمنافذ الحدودي مسؤولية السلطة العراقية ونحن مستعدون للحوار حول ذلك وسبق وان ارسلنا فريقاً عسكرياً وتم رفض الحوار من قبلهم), وأشار الى ان (الرئيس الفرنسي اتصل بي وقلت له انني مستعد للحوار ونحن حريصون على مصالح الشعب الكردي ولكن لدينا مشكلة مع الساسة الكرد)، وأكد، ان (القوات الامريكية غير منتشرة وهي خارج المعسكر التدريبي للقوات العراقية), مشيرا الى ان (مطاردة داعش في وادي حوران ووادي القذف في الجزيرة ووضعنا خطة قبل سنة لتطهير صحراء الغربية بالاشتراك مع عمليات الفرات الأوسط وقيادة الانبار وبالطبع المفتاح الأساسي لهذه العمليات الحدود العراقية السورية وكيفية إيقاف او تقليل تنقل الارهابيين.