رسالة مفتوحه إلى العبادي – فائز جواد

في الوقت الذي استقبل سيادتكم ملايين التهاني والتبريكات من المواطنين العراقيين إلى جانب تهاني دول عربية وعالمية بعد مااثبتم اعلنتم عن تحرير المناطق المحتلة من الارهابيين واعلان العراق مطهراً من جميع من مخالب الارهاب التي امتدت الى دول الجوار فالمنطقة والعالم .

نعم وبعد ان اثلجت قلوب عوائل الشهداء الابرياء من خلال استعادت وتحرير بيوتاتهم ومددنهم على ايدي رجال العراق من القوات المسلحة وابطال الحشد الشعبي والجهات الساندة تقودهم بجدارة ابهرت العالم الذي راح يعلن دعمه الكامل لما تخططون له من اجل القضاء على كل مجاميع الارهاب الاعمى وحواضنه التي ممكن ان تمتد وتخترق مدن وعواصم عربية وعالمية آمنه ، بعد كل هذه الانجازات اعلنت ان الحرب على الارهاب لاتنتهي بتطهير مدن العراق بل السير قدما للقضاء على الفاسدين والمفسدين والسراق الذين يعدون اخطر من الارهاب نفسه على المواطن الذي لاحول له ولاقوة فجاء اعلانكم الحرب على الفساد والمفسدين ضربة قاصمة لكل المفسدين والعابثين الذين اخترقوا كل القوانين والانظمة التي تنتهك حقوق الوطن والمواطن واعلنتم ان النزاهة اليوم بدات تدوير عجلتها لتسحق كل من تجاوز وعبث واحتال باسم النزاهة على حقوق المواطنين .

نعم في الوقت الذي صارت احاديث المواطنين في كل مكان ووقت عن انجازاتكم وتوسموا خيرا قادماً قريبا وشمسا ربيعية ستشرق على العراق الجديد بجهودكم وجهود كل الخيرين من العراقيين يبارك الله بمسعاهم ، سيدي يقينا انكم تعلمون ان الفاسدين والمحتالين والمبتزين من التجار المتنفذين ينتمون الى المجاميع الإرهابــــــــــية فكراً وتخــــــــــطيطاً وليس بالضرورة ان تقتل وتنفذ عملية إرهابية لكنها تخطط وتبتز المواطنين ويقيناً ان وجود مثل هؤلاء المتنفذين في كل وقت وزمان يحـــــــــــاولون دائما ابتزاز المواطن بطرق ملتوية ، ومن بين هؤلاء هم اصحاب املاك وعقارات يحـــــــــــددون ويفرضون الاسعار الخيالية على المواطن وخاصة من الموظفين والمتقاعيدن ومحـــــــــــــدودي الدخل بعد ان شملت رواتبهم بالضرائب المختلفة وبالتالي راح بعض التجار من اصحــــــــاب المليارات والامـــــــــــلاك بفرض بدلات الايجارات للمحال والسكن لتكون مضــــــــــاعفة عن البدلات التي سبقتها ،ويقيناً ان الـــــــــتاجر وصاحب الاملاك وعندما لايجد رادعاً وقانوناً يحاسبه يســـــــــال لعابه على جيـــــــــوب المواطنين المدخولي الدخل بل ويقوم بتهــــــديدهم واتخاذ اجراءات تعسفية بحق من يتخلف عن دفع بدلات الايجارات التي حددها التاجر بمزاجه .

ويقيناً ملايين العوائل تطالب السيد العبادي ضرورة محاسبة مثل هؤلاء التجار وخاصة المبتزين منهم واصحاب الاملاك الذين يضعون قوانين وانظمة على مزاجهم.

وبما يخدم قاصاتهم المتخمة بالاموال التي والله اعلم غالبيتها تجمعت واتخمت بطرق غير شرعية ، نعم يقيناً ان السيد العبادي سيضع مثل هؤلاء بخانة الفاسدين والسراق ويشملهم بالمساءلة والنزاهة وبقانون من اين لك هذا .

ويقيناً ان السيد العبادي سينصــــــــــف شريحة المواطنين المتضررين من مزاجية التجار واصحاب الاملاك الذين يفرضون الاموال بمزاجيتهم ومنفعتهم الشخصية ويقــــــــينا ان القانون لايسمح لمثل هؤلاء بابتزاز المواطن في ظل تدعو الحكومة الى التعاون والتكاتف وتجاوز المحن بعدما تجاوزنا محنة الارهاب الاعمى ولاتسمح ان يظهر لنا ارهاب جديد على شاكلة ابتزاز المواطنين من قبل التجار واصحاب الاملاك الذين يضربون عراقية الاخرين عرض الحائط .