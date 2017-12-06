نحو استراتيجية فاعلة للتمويل الإسلامي – عبد الحسين المنذري

شهد التمويل الاسلامي في عدد كبير من دول العالم حضورا فاعلا في اوجه تمويلية واستثمارية متعددة بحسب امكانية كل بلد يحتضن هكذا تمويل وحسب نوع التــــــــشريع الصادر لتنظيم الاعمال .

فبعض الدول لديها تشريع ينظم اعمال الصيرفة الاسلامية فقط وبعض الدول لديها تشريعات تنظم اعمال الصيرفة والبورصات والصكوك الاستثمارية الاسلامية وكذلك الايجار التمويلي وغيرها وحسب حجم الاقتصاد الكلي للبلد وعمق رغبة وثقافة المستثمرين وميولهم الدينية . ويتدخل في سعة وعدد الاشكال التمويلية والاستثمارية المطلوبة كبر حجم رأس المال الباحث عن تلك الفرص التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة المصرفية كونها شكلا من اشكال الربا المحرم في اربعة سور من سور القران الكريم وفي عدد غير قليل من احاديث الرسول ( ص ) والصحابة الكرام والائمة ( ع ) والعلماء باصول وفقه الشريعة .

ولان الاستثمار والتمويل الاسلامي لا يتعامل بالميسر وعقود الغرر والجهالة والمشتقات المالية السائدة في الدول الغربية . ولدينا في العراق عدد كبير من المصارف الاسلامية وصل الى 20 مصرفا وهناك مصارف اخرى في الطريق للحصول على الترخيص من البنك المركزي . وينظم عمل هذه المصارف قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وفي الفترة القادمة سيصدر قانون الصكوك الاسلامية ليمنح المصارف وشركات الاستثمار الاسلامية والبورصة مجالات استثمار وتداول جديدة لم تكن متوفرة من قبل وستوسع من ساحة النشاط وتجلب اموالاً جديدة من مدخرين ومستثمرين محليين ودوليين لتلبية الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للبنى التحتية بعد ان تتدارس الفــــــــــرص المتاحة مع الوزارات العراقــــــــــــية ذات الصلة لتحديد نوع الفرص ومقدار المبالغ الواجب تهيئتها اذ يستوعب التمويل الاسلامي كل الفرص المتاحة في قطاعات الـــــــــصناعة والزراعة والطـــــــــاقة والاعمار والاسكان وغيرها على ان تكون هذه الفرص موزعة جغرافيا بطريــــــــــقة علــــــــــــمية واقتصادية عادلة ووفق دراسات جدوى تتحدد فيها الاهمية الاقتصادية والنوعية لحاجة الاقتصاد الوطني .

هذه لمحة سريعة ويسيرة عن الاستراتيجية القادمة للتمويل والاستثمار الاسلامي وهذه الاستراتيجية تحتاج الى الكثير من الحوار وتسليط الضوء على المجـــــــــالات والاشكال التمويلية المتعددة التي توفرها المالية الاســـــــــــلامية تحـــــــــت مظلة المصارف الاسلامية مثل صيـــــــــــغة المرابحات والسلم والصكوك الاستثمارية والاستصناع والمشاركات وغيرها او تحت مظلة الشركات الاستثمارية الاســـــــــلامية مثل الاستثمار في الاوراق المالية والعــــــــقارات والمطارات والزراعة والصناعة والتجارة وتأسيس الصناديق الاستثمارية والامـــــــثلة كثيرة ومتعددة .